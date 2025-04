Reportan Hoteleros de Tapachula un 39% de Ocupación

*Esperan un Repunte del 50% en Semana Santa.

Tapachula, Chiapas 14 de Abril del 2025.- Hoteleros de la ciudad de Tapachula, reportan una ocupación baja, que estiman es del 39% aproximadamente, por lo que esperan que para el próximo fin de semana, tengan un repunte.

En entrevista, el Gerente General del Hotel Fénix manifestó en los próximos días esperan llegar a un 50% de ocupación de habitaciones.



“El turismo nacional es importante, y ahorita también está bastante limitado. Hay que recordar también que los precios de los aviones en esta temporada son altos, aunque tú dices, bueno, que hay algo de oferta turística, no hay producto turístico, o sea, el parque acuático es reciente apertura, creo que hoy inicia sus operaciones, entonces mucha gente no lo conoce, obviamente no hay publicidad, todo ese tipo de información es básica para que pueda promoverse”, expuso.El también empresario de la localidad, manifestó que existen algunos atractivos, como los de la montaña, pero no hay difusión, no hay promoción, entonces todo está muy limitado.Agregó que por parte de las autoridades no ha habido voluntad, y si a eso se le suma que a los funcionarios responsables de atender el tema, también están limitado, tampoco pueden actuar. Por eso hay muy poca afluencia de turistas procedentes de Guatemala. EL ORBE/ Mesa de Redacción.