Gobiernos Extranjeros Deben Responsabilizarse de Repatriar a sus Connacionales

* México Gasta Muchos Recursos Económicos en Vuelos Humanitarios.

Tapachula, Chiapas 25 de Abril del 2025.- Los gobiernos expulsores de migrantes, son los que se tienen que hacer responsables del regreso o repatriación de sus connacionales. No el Gobierno de México, porque en nuestro país también hay crisis económica, y una infinidad de problemas por atender, aseguró en entrevista, Julio Mérida representante de la Resistencia Civil Pacífica del Municipio de Tapachula.

Destacó que es común ver como reclaman algunos migrantes al gobierno mexicano, solicitando apoyo para regresar a sus países de origen. Y para implementar vuelos humanitarios se necesitan muchos recursos económicos, algo que no hay en nuestro país, la población mexicana está atravesando por una tremenda crisis económica.



“Ellos buscaron un camino como intentar llegar a los Estados Unidos, y si la frontera se cerro, el Gobierno de Estados Unidos también ya puso un alto, entonces, no queda de otra, y así como vinieron, así pueden regresar a sus países”, consideró el dirigente social.Por otra parte, Julio Mérida también manifestó que es necesario reforzar la seguridad en la frontera sur, porque lamentablemente todo mundo entra como Juan por su casa. Cuando en nuestro país también hay leyes.Reconoció que los flujos migratorios que llegan a territorio mexicano han bajado en número, principalmente a Tapachula, después de haber cruzado el río Suchiate, afluente que sirve como línea divisoria entre México y Guatemala. Sin embargo, todavía siguen llegando migrantes de diversas nacionalidades.“Antes los migrantes decían que no querían quedarse en México, ahora dicen lo contrario”, señaló.Agregó que actualmente muchos migrantes se han incorporado en diferentes actividades laborales. Pero hay otros que no, que se han dedicado a delinquir, lo cual también preocupa. Ya que México también tiene sus propios delincuentes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.