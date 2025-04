Comerciantes Esperan Repunte en las Ventas por el Festejo del Día del Niño

* Ante la Difícil Situación Económica del Sector.

Tapachula, Chiapas 26 de Abril del 2025.- Comerciantes de juguetes en el centro de la ciudad de Tapachula, esperan un repunte en las ventas, días previo a los festejos del día del niño. Ya que en los primeros meses del presente año han enfrentado una difícil situación económica.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el comerciante de juguetes, José Antonio Rivas, quien explicó que en la actualidad, la actividad comercial ha estado lenta, haciendo un comparativo con años anteriores.

Reconoció que los padres de familia regularmente acuden a comprar juguetes un día antes del día del niño, o incluso, el mero día del festejo.



“Las ventas han estado bajísimas. Y luego llueve, y luego ya no se vende, la gente ya no quiere salir cuando está lloviendo en la tarde. Porque digamos que en la mañana se vende poco, pero ya de las 2:00 de la tarde comienza a venderse un poquito más, es cuando más sube la venta. Pero como en la tarde está lloviendo, sinceramente no estamos vendiendo lo que se debe”, comentó.Cuestionado sobre que juguetes, son los que más se están vendiendo, -dijo- que “los capibara”, ya que los juguetes bélicos, como las pistolas, los padres de familia siempre tratan de evitarlos.Agregó que el repunte en las ventas que esperan, es del 30% aproximadamente. Lo cual representaría una bocanada de aire fresco en medio de la difícil situación económica, por la que atraviesa este sector comercial. EL ORBE/ JC.