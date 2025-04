Personal del IMSS Realiza Jornada de Vacunación en Tapachula

Estarán vacunando a la población del 26 de Abril al 3 de Mayo.

Tapachula, Chiapas 28 de Abril del 2025.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estará realizando una jornada de vacunación del 26 de Abril al 3 de Mayo del presente año.

Es por ello que la Unidad Médica Familiar 01, estará realizando la aplicación de las siguientes vacunas:

* Influenza a partir de los 6 meses de edad y Refuerzo anual.

* Tétano a partir de los 11 años para quienes no tienen o tengan esquema de vacunación completa.

* Neumococo 13 Valente como dosis única a personas de 20 a 59 años.



* SRP (Sarampión, rubeola y parotiditis) para niños de un año, y 18 meses (Refuerzo para niños de 6 años).* Rotavirus: niños de 2 y 4 meses* Hexavalente: niños de 2, 4, 6 meses y Refuerzo a los 18 meses.Para dichas acciones estarán en puertos semifijos de 9:00 de la mañana a 14:00 horas en los siguientes lugares:* Chedraui del mercado San Juan* Mercado San Juan* Sendero peatonal* WalmartAsí como contarán con un módulo de no derecho habientes, (personas que no cuenten con seguro social, mexicanos o extranjeros) de 8:30 am a 7 pm. Con la aplicación de vacunas COVID única y exclusivamente en la unidad.Este lunes el personal de salud estuvieron aplicando vacunas frente a las oficinas de rotativo El orbe, las enfermeras Yuleydi Martínez y Tefany Jacobo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.