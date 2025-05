Urge Poner Orden al Ambulantaje en Alrededores del Mercado “San Juan”

*Afirman Locatarios.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo del 2025.- Locatarios del mercado “San Juan” aseguran que es urgente que las autoridades municipales de Tapachula pongan orden en las inmediaciones de este centro de abastos, pues sus calles y banquetas se encuentran llenas de puestos de vendimia de todo tipo, por lo que en caso de una contingencia mayor, no podrían entrar con prontitud los cuerpos de emergencia y seguridad.

Toda esta situación la vienen planteando posterior al asalto que se suscitó el pasado jueves al medio día, en donde un grupo armado irrumpió de manera violenta haciendo disparos al aire.

Daniel “N”, locatario de este centro de abastos -dijo- que anteriormente solo existía la Dirección de Servicios Públicos, posteriormente crearon la Oficina de Ambulantaje.

Lamentablemente, esa situación lo único que ha provocado es corrupción y la venta desmedida de espacios públicos.

Ejemplo de ello comentó, es que cuando acuden a la administración del mercado a denunciar la invasión de pasillos, banquetas, estacionamiento y calles aledañas en este centro de abastos, el Administrador solo se justifica que a él no le corresponde atender esa problemática.

“Que le corresponde a la Dirección de Ambulantaje, que es quien finalmente vende los espacios en la vía pública de una manera desmedida. Y su personal presuntamente solo acude a cobrar cuotas económicas a los comerciantes informales” expresaron.

Concesionan los Baños del Mercado.

Los locatarios también denunciaron que, sin previo aviso, y en una total opacidad administrativa, funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula, presuntamente, ya concesionaron a un particular los baños, en donde cobran 4 Pesospor usarlos. Sin embargo, las condiciones en que se encuentran son pésimas.

Pero lo más delicado, es que nadie sabe a dónde van a parar los recursos que cobran las autoridades tanto por el concesionamiento de los baños como por el cobro al ambulantaje, por lo que estarán exigiendo transparencia a las autoridades locales.

Debido a todo lo anterior expuesto establecieron que, para el próximo miércoles, estarán convocando a otra reunión a las 10 de la mañana en las oficinas de la administración del mercado, en donde se espera que también estén presentes las autoridades de seguridad, la administración del mercado y los Regidores de la Comisión de mercados del Ayuntamiento de Tapachula. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros