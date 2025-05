Secretaría de Marina Abre 474 Plazas Para Jóvenes en Chiapas

*Para Especialidades Técnicas y Profesionales.

Tapachula, Chiapas, 21 de mayo de 2025.–La Secretaría de Marina Armada de México lanzó una importante convocatoria dirigida a jóvenes chiapanecos que deseen integrarse a sus filas, ofreciendo 474 plazas en diversas especialidades dentro de la Vigésima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas.

Durante una rueda de prensa, la Capitán de Corveta del Servicio de Sanidad Naval, Kori López Pérez, junto al Capitán de Corveta del Cuerpo General, Omar Villalpando Pérez, hicieron un llamado a la juventud de la región para aprovechar esta oportunidad que no solo representa una fuente de empleo, sino también una vocación de servicio y crecimiento profesional.

Las vacantes están dirigidas tanto a hombres como mujeres y abarcan especialidades técnicas y profesionales como carpintería, electricidad, electromecánica, electrónica, soldadura, tornería, trabajos submarinos, así como labores en unidades de Infantería de Marina, barcos y estaciones navales de búsqueda y rescate.

Entre los beneficios se incluyen prestaciones de ley, atención médica a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISSFAM, becas y estabilidad laboral dentro de una de las instituciones más reconocidas del país.

Para postularse, los aspirantes deben tener nacionalidad mexicana, una edad máxima de 30 años, estatura mínima de 1.55 metros en mujeres y 1.63 en hombres, y un Índice de Masa Corporal (IMC) menor a 24.9. Se permite el uso de tatuajes bajo ciertas condiciones: que no sean visibles en cuello o brazos, no excedan los 10×10 cm y no cubran más del 90% del cuerpo.

Asimismo, deben presentar buena agudeza visual (de 20/25 a 20/100) y contar con la documentación requerida: acta de nacimiento, CURP, INE, antecedentes no penales, cartilla militar liberada, certificado de estudios, comprobante de domicilio, RFC del SAT y firma electrónica vigente.

El proceso de selección incluye exámenes físicos, psicométricos y académicos. La Secretaría de Marina enfatiza que todos los trámites son personales y gratuitos, salvo por los exámenes médicos, que deben realizarse en laboratorios externos.

Finalmente, se exhorta a los interesados a no dejarse engañar por intermediarios o personas que pidan dinero por el ingreso. Para informes y entrega de documentación, pueden acudir directamente a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval en Puerto Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista