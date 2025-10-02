Denuncian Presunta Red de Corrupción en Nuevo Centro de COMAR

Migrante de Haití Afirma que le Cobraron 8 mil Pesos por una Entrevista de Solicitud de Refugio

——–

Señalan a Red de Funcionarios y Abogados de Lucrar con la Necesidad de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre de 2025.- Apenas unos días después de la inauguración oficial del nuevo Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, ya surgieron señalamientos graves sobre presuntos actos de corrupción al interior de la institución.

Jean Philippe Alexis, migrante originario de Haití, denunció que se están cobrando hasta 8 mil pesos por una entrevista de solicitud de refugio, en un esquema que según sus declaraciones involucra tanto a funcionarios como a abogados externos.



Afirmó que esta presunta red opera con total impunidad, afectando principalmente a personas migrantes haitianas.El gobierno mexicano sabe lo que está pasando aquí, cuestionó visiblemente indignado. Esto ya no es solo corrupción, es una crisis humanitaria.Relató, la desesperación por obtener una cita ha orillado a migrantes a situaciones extremas, incluida la prostitución, para poder pagar las cantidades exigidas por los intermediarios.Tras las declaraciones del ciudadano haitiano, personal de la COMAR salió del edificio e intentó agilizar algunos trámites. Sin embargo, un funcionario habría intentado intimidar a periodistas presentes en el lugar, lo que aumentó la tensión.El Centro Multiservicios fue presentado como una solución para mejorar la atención y unificar las oficinas de la COMAR en Tapachula. No obstante, el inicio de operaciones estuvo marcado por denuncias, caos y señalamientos que, de confirmarse, podrían derivar en una investigación federal.Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado previamente sobre la falta de transparencia en los procesos migratorios en la frontera sur del país. Esta nueva acusación pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de la institución y el trato que reciben los migrantes en México. EL ORBE/Nelson Bautista