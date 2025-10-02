Urge Agilizar Rehabilitación del Libramiento Sur en Tapachula

*Mal Estado de la Carretera Representa un Impacto Negativo Para la Economía en la Región.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre 2025.- La rehabilitación del Libramiento Sur, en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico, avanza con lentitud, generando preocupación entre el sector empresarial local por los riesgos que representa para los automovilistas y el posible impacto negativo en la economía regional, particularmente ante la cercanía del Buen Fin y otras fechas de alta actividad comercial.

José Elmer Herrera, presidente de una asociación empresarial en Tapachula, subrayó que esta vía es una de las más transitadas de la región, utilizada tanto por transporte de carga como por vehículos particulares, además de ser un corredor clave para turistas provenientes de Guatemala y otros países de Centroamérica.



Es una vialidad sumamente importante para el comercio local y regional. Sin embargo, los trabajos de reparación avanzan muy lentamente, y en algunos tramos no hay señalización adecuada, lo que representa un riesgo para los conductores, advirtió.Recordó que en años anteriores se han registrado accidentes graves en esa zona, y que los materiales empleados en reparaciones pasadas no han sido los más adecuados, ya que el asfalto se deteriora rápidamente con las lluvias, provocando baches y afectando nuevamente la circulación.Además, criticó que las obras se realizan en temporada de lluvias, lo que complica aún más los trabajos y retrasa su conclusión. No hay lógica en programar estas reparaciones en una época donde las precipitaciones son intensas. Esto solo prolonga los tiempos y aumenta los riesgos, señaló.La falta de señalización en zonas en reparación ha sido otro de los reclamos constantes de los automovilistas. En algunos casos, los cortes de carretera no están debidamente advertidos, lo que puede provocar accidentes, especialmente cuando los vehículos frenan de forma repentina sobre grava suelta.Ante esta situación, Herrera hizo un llamado urgente a las autoridades para agilizar los trabajos y garantizar que el libramiento esté en condiciones óptimas antes de que inicie la temporada comercial más activa del año, que incluye el Buen Fin, el Día de Muertos y las fiestas decembrinas.Es crucial que esta vía esté habilitada y segura, tanto para los transportistas como para los turistas que ingresan desde Guatemala para hacer sus compras. De lo contrario, el impacto económico será significativo, concluyó.Como medida preventiva, recomendó a los automovilistas considerar vías alternas, como el acceso por la 17 Oriente, y exhortó a las autoridades a proporcionar información actualizada sobre el estado de la vialidad para evitar accidentes. EL ORBE/Nelson Bautista