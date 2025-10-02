jueves, octubre 2, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalUrge Agilizar Rehabilitación del Libramiento Sur en Tapachula
Local

Urge Agilizar Rehabilitación del Libramiento Sur en Tapachula

0
13

*Mal Estado de la Carretera Representa un Impacto Negativo Para la Economía en la Región.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre 2025.- La rehabilitación del Libramiento Sur, en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico, avanza con lentitud, generando preocupación entre el sector empresarial local por los riesgos que representa para los automovilistas y el posible impacto negativo en la economía regional, particularmente ante la cercanía del Buen Fin y otras fechas de alta actividad comercial.
José Elmer Herrera, presidente de una asociación empresarial en Tapachula, subrayó que esta vía es una de las más transitadas de la región, utilizada tanto por transporte de carga como por vehículos particulares, además de ser un corredor clave para turistas provenientes de Guatemala y otros países de Centroamérica.

Es una vialidad sumamente importante para el comercio local y regional. Sin embargo, los trabajos de reparación avanzan muy lentamente, y en algunos tramos no hay señalización adecuada, lo que representa un riesgo para los conductores, advirtió.
Recordó que en años anteriores se han registrado accidentes graves en esa zona, y que los materiales empleados en reparaciones pasadas no han sido los más adecuados, ya que el asfalto se deteriora rápidamente con las lluvias, provocando baches y afectando nuevamente la circulación.
Además, criticó que las obras se realizan en temporada de lluvias, lo que complica aún más los trabajos y retrasa su conclusión. No hay lógica en programar estas reparaciones en una época donde las precipitaciones son intensas. Esto solo prolonga los tiempos y aumenta los riesgos, señaló.
La falta de señalización en zonas en reparación ha sido otro de los reclamos constantes de los automovilistas. En algunos casos, los cortes de carretera no están debidamente advertidos, lo que puede provocar accidentes, especialmente cuando los vehículos frenan de forma repentina sobre grava suelta.
Ante esta situación, Herrera hizo un llamado urgente a las autoridades para agilizar los trabajos y garantizar que el libramiento esté en condiciones óptimas antes de que inicie la temporada comercial más activa del año, que incluye el Buen Fin, el Día de Muertos y las fiestas decembrinas.
Es crucial que esta vía esté habilitada y segura, tanto para los transportistas como para los turistas que ingresan desde Guatemala para hacer sus compras. De lo contrario, el impacto económico será significativo, concluyó.
Como medida preventiva, recomendó a los automovilistas considerar vías alternas, como el acceso por la 17 Oriente, y exhortó a las autoridades a proporcionar información actualizada sobre el estado de la vialidad para evitar accidentes. EL ORBE/Nelson Bautista

Urge Agilizar Rehabilitación del Libramiento Sur en Tapachula
Artículo anterior
Denuncian Presunta Red de Corrupción en Nuevo Centro de COMAR
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez se Reúne con Diputadas y Diputados de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que hace un año firmó un decreto que establece los hechos ocurridos el 2 de octubre

Al Instante staff - 0
Presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que hace un año firmó un decreto que establece los hechos ocurridos el 2 de octubre como crímenes de lesa...
Leer más

Elementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE

Al Instante staff - 0
Elementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE - Por hechos ocurridos en noviembre de 2016, en Tuxtla Gutiérrez La Fiscalía General del Estado y la Secretaría...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 02 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV