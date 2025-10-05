domingo, octubre 5, 2025
Centro de Formación Lanza Curso-Taller Básico de Enfermería

* Buscan Acercar Conocimientos Médicos a Jóvenes.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre de 2025.- Con el propósito de acercar conocimientos médicos esenciales a la comunidad, el Centro de Formación, Especialización y Enseñanza lanza el Curso-Taller Básico de Enfermería, dirigido por el Dr. Moisés Valencia Moreno, especialista en Hematología.
El programa está diseñado para jóvenes de Preparatoria, desde tercer semestre, universitarios y público en general interesado en adquirir habilidades prácticas en atención básica de salud.
También está recomendado para cuidadores de pacientes y personas interesadas en explorar vocaciones relacionadas con el área médica.
El curso teórico-práctico inició este sábado 4 de octubre en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, área de Flebotomía, en Tapachula.
“Como sociedad, deberíamos saber aplicar una inyección intramuscular o administrar insulina subdérmica a un familiar en casa”, destacó.
¿Qué aprenderán los participantes?
Durante el taller se impartirán conocimientos y técnicas, como aplicación de inyecciones intramusculares, subcutáneas e intravenosas, uso de insulina y eritropoyetina, canalización de venas para sueros y medicamentos, manejo de glucómetros para medir glucosa capilar y venosa, toma de signos vitales presión arterial manual y digital, temperatura, saturación de oxígeno y procedimientos básicos de laboratorio, como toma de muestras sanguíneas
El curso tiene un enfoque práctico e intensivo, ideal para quienes desean iniciar estudios en áreas como medicina, enfermería, química, odontología u optometría.
El costo e inscripción únicos es de 50 Pesos, por hora es de 50 Pesos; para informes y registro llamar al 55-49-10-53-85.
Este taller representa una oportunidad accesible y útil para capacitarse en habilidades de salud que pueden marcar la diferencia en el entorno familiar y comunitario. EL ORBE/Nelson Bautista

