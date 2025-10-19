domingo, octubre 19, 2025
Colonos Piden Instalación de Semáforos en el Libramiento Sur

* También que Aumenten las Unidades de Transporte Público

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2025.- Mientras el mantenimiento del Libramiento Sur avanza a paso de tortuga, habitantes de la colonia Los Palacios solicitaron de manera urgente a las autoridades, instalar semáforos en la entrada de la colonia y la vialidad antes mencionada. Así como están pidiendo transporte público para beneficio de los estudiantes.

Aseguran que en la zona hay muchos accidentes, el más reciente fue donde perdió la vida un motociclista atropellado por un tráiler y dos más resultados heridos de gravedad.
Enrique Olaldes López, coordinador de la colonia de Los Palacios, explicó que dicha solicitud ya la realizaron con anticipación a las autoridades de Tránsito y Vialidad, así como a la Coordinación del Transporte le solicitaron que regrese la ruta que antes tenían de Indeco, Los Palacios y Centro. Pero desconocen por qué se las quitaron.
“Entonces, lo que pedimos nosotros por la prioridad de los niños que vienen de la escuela, aquí hay primaria, secundaria y kínder, y tienen que caminar a la orilla de la carretera. Entonces queremos que nos den una mirada a nosotros poniendo un semáforo, porque es muy peligroso para los niños”.
El Libramiento Sur es una vía rápida, pero además por ahí transitan vehículos pesados, tráileres, que no reducen la velocidad a pesar de que miran que por la orilla de la carretera caminando a niños, jóvenes y padres de familia, señaló.
El denunciante agregó que en la zona no hay señalamientos ni nada que detenga a los vehículos que transitan a gran velocidad por la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción

