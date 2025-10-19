Productos Agrícolas de la Región son Procesados de Manera Artesanal

*Como el Cacao, Cúrcuma y Mango Ataulfo.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2025.- Productores de la región vienen trabajando en la presentación de diferentes productos agrícolas procesados de manera artesanal para darle un valor agregado. Es el caso del chocolate, que vienen elaborando de manera semiamarga, en tablilla y granola. Así como la cúrcuma.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Blanca Alejandra Conde Contreras, representante de la empresa Conde Productos Chiapanecos, quien explicó que dichos productos se cosechan en la región, y mediante un deshidratador solar, los están elaborando.

Comentó que “la cúrcuma”, es un producto natural que ayuda mucho a desinflamar el estómago, y que combinado con pimienta y endulzado con miel, tiene muy buen sabor.



“Ahorita tenemos como 3 meses que empezamos a elaborar este nuevo producto, porque tenemos la cosecha. Es una innovación para que también la gente lo conozca y lo consuma. Y es un producto que es de aquí de la región”, subrayó.Sobre el deshidratador solar, manifestó que lo compraron con el objetivo de elaborar diferentes productos que se cultivan y producen en la región. Por ejemplo el mango Ataúlfo, el cual se procesa y se vende en snack.Dicho equipo dijo, es un aparato grande que funciona con panel solar y tiene como ocho charolas, bastante espacio, y no genera ningún gasto de electricidad.“También estoy haciendo lo mismo con el chipilín, porque hay clientes de fuera de la ciudad que me lo piden. Entonces, como es un producto que no lo podemos sacar fresco, entonces lo estamos elaborando de igual manera, ya viene empaquetado con nuestra marca y todo, y así se lo llevamos a los clientes afuera, para que no se queden con las ganas de hacer unos tamales”, expuso.Agregó que actualmente están exponiendo sus productos en el Parque Bicentenario en Tapachula, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. O bien, los interesados en estos productos pueden marcar al 962 14 7 03 61. EL ORBE/ JC.