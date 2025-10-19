Tapachula Impulsa Acciones Para Erradicar la Violencia de Género

* Yamil Melgar Encabeza Sesión del Consejo Municipal.
En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el presidente municipal, Yamil Melgar reafirmó el compromiso de su administración de trabajar con acciones firmes orientadas a erradicar la violencia de género y promover entornos seguros, respetuosos y dignos en beneficio de las tapachultecas.
Yamil Melgar destacó la importancia de la coordinación interinstitucional entre dependencias municipales, estatales y federales, así como la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención que dan seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.
Durante la Sesión del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se evaluaron avances, reforzaron acciones y se establececieron nuevos mecanismos de cooperación que permitan mejorar los protocolos de atención y garantizar la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
En la sesión estuvieron presentes la síndico Municipal, Cleo Ortiz; el coordinador de Asesores, Jovani Ruíz Toledo; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; entre otros integrantes del Consejo e invitados especiales.