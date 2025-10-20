SMyT Realiza Operativos de Inspección en Carretera a Puerto Madero

* Garantiza un Transporte Legal, Seguro y Eficiente.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre de 2025.- La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas, en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, llevó a cabo un operativo de inspección y vigilancia sobre la carretera a Puerto Madero, frente al estadio olímpico de Tapachula, con el objetivo de verificar que las unidades del transporte público cumplan con la Ley de Movilidad y Transporte vigente.



En esta acción participaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos; el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI); la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; la Policía de Vialidad Municipal; la Guardia Estatal Vial Preventiva y la Unidad Canina K-9.Durante el operativo se supervisaron 35 vehículos del servicio público, de los cuales 15 correspondieron a colectivos y 20 a taxis. Como resultado de este operativo, la SMyT reportó una unidad que fue remitida por no contar con licencia de conducir vigente, además de cinco apercibimientos por presentar el uniforme vehicular en mal estado.Por su parte, la Guardia Nacional División Caminos realizó tres infracciones por diferentes faltas al Reglamento de Tránsito.Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de SMyT para garantizar un servicio de transporte seguro, ordenado y en cumplimiento de la ley, en beneficio de las y los usuarios.La SMyT manifesta que trabaja por un transporte legal, seguro y eficiente, cumpliendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Boletín Oficial