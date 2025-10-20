lunes, octubre 20, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalSMyT Realiza Operativos de Inspección en Carretera a Puerto Madero
Local

SMyT Realiza Operativos de Inspección en Carretera a Puerto Madero

0
25

* Garantiza un Transporte Legal, Seguro y Eficiente.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre de 2025.- La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas, en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, llevó a cabo un operativo de inspección y vigilancia sobre la carretera a Puerto Madero, frente al estadio olímpico de Tapachula, con el objetivo de verificar que las unidades del transporte público cumplan con la Ley de Movilidad y Transporte vigente.

En esta acción participaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos; el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI); la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; la Policía de Vialidad Municipal; la Guardia Estatal Vial Preventiva y la Unidad Canina K-9.
Durante el operativo se supervisaron 35 vehículos del servicio público, de los cuales 15 correspondieron a colectivos y 20 a taxis. Como resultado de este operativo, la SMyT reportó una unidad que fue remitida por no contar con licencia de conducir vigente, además de cinco apercibimientos por presentar el uniforme vehicular en mal estado.
Por su parte, la Guardia Nacional División Caminos realizó tres infracciones por diferentes faltas al Reglamento de Tránsito.
Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de SMyT para garantizar un servicio de transporte seguro, ordenado y en cumplimiento de la ley, en beneficio de las y los usuarios.
La SMyT manifesta que trabaja por un transporte legal, seguro y eficiente, cumpliendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Boletín Oficial

SMyT Realiza Operativos de Inspección en Carretera a Puerto Madero
Artículo anterior
Concientizan a las Nuevas Generaciones Sobre los Problemas que Genera la Corrupción
Artículo siguiente
Habitantes Denuncian que Panteón de Tuxtla Chico se Encuentra en Pésimas Condiciones
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tapachula, SSP y FGE detienen a masculino con arma de fuego

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta sentencia de 25 años de prisión a responsable de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
- No se permitirá impunidad en los delitos que vulneren la vida y la integridad de las personas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a...
Leer más

Anuncia Claudia Sheinbaum Inversión Inicial de 10 Mil MDP en Apoyos directos a Damnificados por las Lluvias

Al Instante staff - 0
Comunicado 460/2025 ANUNCIA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INVERSIÓN INICIAL DE 10 MIL MDP EN APOYOS DIRECTOS A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS * El primer apoyo de 20...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV