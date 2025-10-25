Denuncian Contaminación Ambiental en el Parque de Los Laureles

* Se ha Convertido en un Depósito Clandestino de Basura.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre.- Preocupados por el deterioro ambiental y la falta de conciencia ciudadana, deportistas y personas que acuden diariamente a caminar o ejercitarse en el Parque de Los Laureles 2 solicitaron a las Gobierno Municipal implementar medidas drásticas contra quienes han convertido este espacio en un punto de depósito clandestino de basura.

Los asistentes denuncian que en las últimas semanas se ha incrementado la presencia de bolsas con desechos domésticos, e incluso animales muertos, lo que genera malos olores, contaminación visual y un riesgo para la salud pública.

“Venimos a ejercitarnos y a disfrutar del aire libre, pero cada día encontramos más basura. Es lamentable que un lugar tan bonito y cuidado por los trabajadores municipales sea ensuciado por personas irresponsables”, expresó uno de los ciudadanos que frecuentan el parque.

Los vecinos resaltaron que el Parque de Los Laureles 2 es un espacio de convivencia familiar y deportiva, y su deterioro afecta directamente la calidad de vida de la comunidad. Por ello, exhortaron a las autoridades a reforzar la vigilancia, aplicar sanciones ejemplares a los responsables de dichos actos, a quienes están plenamente identificados, gracias a las cámaras de vigilancia que se ubican en domicilios aledaños y que se pondrán a disposición de las autoridades que lo requieran para actuar contra los insensibles.

Es urgente, dijeron, promover campañas de educación ambiental y cultura cívica para evitar que continúe esta práctica así como implementar vigilancia en el lugar ya que las 2 personas encargadas de mantener limpio el lugar, se esfuerzan en su trabajo, mientras que los responsables llegan a tirar su basura, como el caso del sujeto a bordo de una motocicleta y una señora que diariamente pasa dejando su basura en las esquinas del parque.

El llamado de los usuarios es claro: preservar la limpieza y el orden en este pulmón verde, símbolo de bienestar y encuentro para los habitantes del sector sur de la ciudad. EL ORBE/Martha Guillén