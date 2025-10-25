sábado, octubre 25, 2025
Venta de Artículos del Día de Muertos Enfrentan un Panorama Incierto

0
2

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre de 2025.- La celebración del Día de Muertos se aproxima, pero los comerciantes de adornos tradicionales enfrentan un panorama complicado.
Ricardo Roblero, vendedor de artículos de temporada, reconoce que esta festividad llega con expectativas moderadas ante la disminución de ventas y el incremento de costos.
Su negocio, dedicado a la elaboración y venta de papel picado, enramadas, cascarones y coronitas, depende por completo de las fechas festivas. Sin embargo, la situación económica ha reducido significativamente sus ingresos durante los últimos dos años.
De lo que vendíamos antes, que era un 80 o 90 por ciento, ahora apenas llegamos a un 50 o 60, señaló.
La caída en las ventas no solo se atribuye al poder adquisitivo de las familias, sino también a transformaciones sociales y culturales. Según el comerciante, el cambio de religión de parte de la población ha provocado que algunas personas dejen de participar en las costumbres vinculadas al Día de Muertos.
Otro de los principales retos para este tipo de negocios es el incremento en el costo del plástico, material base para la mayoría de los adornos.
Roblero estima que el aumento ha sido de entre 15 y 20 por ciento, lo que obliga a ajustar los precios al público. “Antes una pieza de cinco metros costaba 18 pesos; ahora está en 25”, explicó
Aunque el incremento por artículo pueda parecer menor, el comerciante afirma que el impacto se siente en el bolsillo del consumidor y contribuye a la percepción general de crisis. “Esto afecta a todos, desde el comercio de legumbres hasta el transporte público”, agregó.
Pese a las dificultades, Roblero mantiene la esperanza de que las ventas repunten en los días previos al 2 de noviembre. Confía en que la fuerza de la tradición mexicana mantendrá vivo su oficio. EL ORBE/Nelson Bautista

Denuncian Contaminación Ambiental en el Parque de Los Laureles
