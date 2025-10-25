sábado, octubre 25, 2025
Agricultores Exigen Precios Justos Ante Crisis en la Producción

* Piden Rehabilitar los Caminos Sacacosechas.

Tapachula, Chiapas; 24 de Octubre de 2025.- La incertidumbre domina al campo chiapaneco. Productores del Soconusco enfrentan una de las temporadas más difíciles de los últimos años debido a la caída en los precios del maíz y la soya, el aumento de los costos de producción y las afectaciones por las lluvias.
Jorge Arroyo Ruiz, productor de granos de la región, expresó la preocupación que prevalece entre los campesinos. “Estamos a días de cosechar, pero la lluvia y las inundaciones nos tienen inquietos. Además, no tenemos certeza sobre los precios de nuestros productos”, señaló.

“La situación es especialmente crítica para los soyeros, quienes se ven obligados a vender su producto por debajo de los siete pesos por kilo, un valor que consideran insostenible. Hace siete años el precio estaba en diez pesos, hoy apenas llega a 6.80, mientras que los insumos han subido considerablemente. Así no se puede seguir adelante”, lamentó.
Los agricultores reclaman que las promesas del Gobierno Federal para establecer precios de garantía no se han cumplido, y que el aumento del combustible y los fertilizantes ha reducido aún más sus márgenes de ganancia.
A pesar de los anuncios sobre la posible instalación de una harinera en Chiapas para mejorar el precio del maíz, los productores aseguran que hasta ahora todo ha quedado en palabras.
“No pedimos regalos, solo condiciones para trabajar y vender a un precio justo. Queremos que se valore nuestro esfuerzo”, enfatizó.
Sin una institución que asegure la compra de granos a precios fijos, los campesinos quedan expuestos al coyotaje, práctica que les obliga a vender su cosecha a intermediarios por debajo del costo real.
Finalmente, Arroyo hizo un llamado urgente a las autoridades municipales de Tapachula y Mazatán para rehabilitar los caminos sacacosechas, indispensables para transportar los productos. EL ORBE/Nelson Bautista

