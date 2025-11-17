Hoteleros Esperan una Ocupación del 60% por Promociones Comerciales

lunes, noviembre 17, 2025
Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre del 2025.- Los prestadores de servicio esperan que para la presente semana logren mínimo una ocupación hotelera del 60%, gracias a las promociones que han dado a conocer diferentes comercios, como parte del programa “El Buen Fin”.
Esperan que la actividad comercial se prolongue para esta semana, ya que se tiene la expectativa que los visitantes y turistas guatemaltecos vengan a consumir a esta región fronteriza.
Alejandro García Ruiz, parte de la Asociación de Hoteles y Moteles en Tapachula, reveló que para estos días esperan que las autoridades migratorias hayan tomado en cuenta las sugerencias que les hicieron, en las diferentes mesas de trabajo que tuvieron con los prestadores de servicio.
El objetivo, dijo, es que los guatemaltecos vengan a esta región fronteriza más tranquilos y con la oportunidad de venir de compras, lo cual deja una importante derrama económica para la región.
El empresario de esta región reconoció que la ocupación hotelera ha estado muy baja, por lo que esperan que los efectos del programa El Buen Fin den resultados y que se prolongue para beneficio de comercios diversos, así como prestadores de servicio como restaurantes, hoteles, transporte y más.
Recordó que El Buen Fin nació con el adelanto de aguinaldos por parte de autoridades federales y estatales, además de que aquí en la región fronteriza se aprovecha que el cambio de moneda beneficia a los visitantes y turistas guatemaltecos.
Desafortunadamente, desde que inició este programa a la fecha, la situación ha ido cambiando, el Buen Fin ha disminuido debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

