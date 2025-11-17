lunes, noviembre 17, 2025
Cacahoatán Sigue Careciendo de Servicios Básicos: Habitantes

*El Edil ha Hecho Obras de Pésima Calidad y Otras Innecesarias.

Cacahoatán, Chiapas; 16 de Noviembre del 2025.- La población de Cacahoatán sigue padeciendo la carencia de servicios básicos en diferentes comunidades y colonias, así como en la cabecera municipal; mientras, el todavía edil, Víctor Pérez Saldaña, ya lleva un año sin dar resultados tangibles y anda más preocupado por el próximo proceso electoral, impulsando a uno de sus “amigos” como aspirante a la alcaldía.
Obras de mala calidad, falta de alumbrado, inseguridad, mejor recolección de la basura, contaminación, así como un despilfarro en acciones innecesarias, ha marcado a la actual administración local.

Janeth Chávez, habitante del municipio, lamentó que obras recién realizadas, a los seis meses ya presentan desperfectos, lo cual evidencia que son de pésima calidad.
Destacó que en esta localidad fronteriza existen muchas necesidades, lamentablemente, Gobiernos Municipales van y vienen, y siempre es lo mismo, no cumplen los compromisos.
“Hay baches por todos lados y así pueden estar una eternidad, emplean materiales de mala calidad. Y en cuestión de la seguridad, ya todo el mundo sabemos, es como un secreto a voces el riesgo que hay para los niños, jóvenes el consumo de drogas a plena luz del día. Y es algo que ya como que lo normalizamos, como que es muy común, como que ya, a nadie le importa”, comentó.
Apuntó que el actual Gobierno local ha hecho obras innecesarias, y puso como ejemplo el arco de la entrada a este municipio, en donde a su criterio era más importante ampliar la carretera, la entrada, por cuestiones de seguridad, de vialidad, que poner un arco.
En Cacahoatán urge priorizar el tema de la seguridad, en donde la Policía Municipal debe de realizar más patrullajes y operativos preventivos. EL ORBE/ Mesa de Redacción

