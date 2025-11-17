Ejecutivos Regionales de HSBC Darán el Martes una Explicación a Cuentahabientes

* Por la Inconformidad Ante el Cierre de la Sucursal en Tapachula.

Tapachula, Chiapas 16 de Noviembre del 2025.- Para las autoridades estatales, en la frontera sur no ha pasado desapercibido el problema que han generado directivos del banco HSBC al cerrar operaciones en Tapachula, para irse a Comitán.

Por lo que la secretaria de la Frontera Sur del Estado de Chiapas, María Amalia Toriello Elorza, señaló que solicitó una explicación de los ejecutivos regionales de la institución bancaria en la Ciudad de Veracruz, quienes manifestaron que para el día martes estarán dando los pormenores a sus clientes.



La funcionaria apuntó que el cierre de operaciones de HSBC en esta Ciudad fue algo sorpresivo, sin previo aviso. Y aunque existe la opción se hacer transacciones digitales, el problema es poder hacer movimientos en ventanilla, como cambiar dinero en efectivo, cheques, nóminas, debido a que no hay cajeros.“Nosotros nos hemos dado a la tarea de contactarnos con los ejecutivos regionales de HSBC para que nos den una explicación, y sobre todo qué vamos a hacer, porque la sucursal más próxima que nos dejaron es Comitán, y parece ser que nada más lo vieron en un mapa, porque se ve cerquita, pero tenemos que cruzar la sierra para poder llegar a Comitán, y eso complica muchísimo el día a día de un usuario bancario”, expuso.María Amalia Toriello aclaró que los cuenta-habientes tienen su dinero seguro, porque se trata de un banco importante a nivel internacional, sin embargo, falló la comunicación con los usuarios.Agregó que en coordinación con la presidenta Sheinbaum, el gobernador del Estado Eduardo Ramírez, y la Secretaría de la Frontera Sur del Estado de Chiapas, están trabajando fuertísimo para el desarrollo económico de la región, por lo que, saber que se vaya un banco, no suena lógico. EL ORBE/ JC