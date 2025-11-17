lunes, noviembre 17, 2025
Yamil Melgar Instruye Reforzar la Recolección de Basura en Tapachula

* Nuevas Tolvas Cuentan con Monitoreo Operativo las 24 Horas.


El presidente municipal Yamil Melgar instruyó reforzar la operación diaria de recolección en toda la ciudad con la integración de 10 nuevas tolvas recolectoras de residuos sólidos. Ocho unidades comenzaron a operar desde el sábado 15, y las dos restantes se incorporarán a las rutas este martes 18. Ayer, las nuevas unidades ya trabajaron en dos turnos: mañana y tarde-noche, demostrando su capacidad para duplicar la cobertura operativa.
Informó que estas tolvas se adquirieron mediante un arrendamiento responsable, un esquema que garantiza mantenimiento técnico programado y soporte operativo directo de la empresa arrendadora, evitando que el municipio asuma costos adicionales por reparaciones o fallas mecánicas. Este modelo resulta más eficiente y más económico que la compra tradicional, pues el Ayuntamiento deja de absorber costos de mantenimiento, mientras que la empresa se hace responsable de atender cualquier falla y asegurar la continuidad operativa, sin presiones para las finanzas municipales.
Las nuevas unidades cuentan con GPS, control de combustible y software de operación, herramientas que permiten monitorear movimientos bruscos, cargas excedidas, uso irregular de combustible y condiciones de manejo. Esta tecnología ofrece transparencia operativa y elimina los vacíos de control que antes permitían fugas, abusos y malos manejos.
Cada tolva tiene una vida útil mínima estimada de seis años, siempre y cuando se opere correctamente y se le den los mantenimientos programados de manera diligente.
Esto resuelve de forma inmediata y sustancial el problema que se tiene, además de marcar una nueva era en la operación de la recolección de residuos sólidos: un modelo basado en inteligencia operativa, eficiencia tecnológica y mantenimiento continuo. Es un paso firme hacia la Tapachula de calles limpias y seguras que la ciudadanía merece y exige. Boletín Oficial

