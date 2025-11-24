lunes, noviembre 24, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalYamil Melgar Anuncia Avances en la Rehabilitación del Malecón del río Coatán
Local

Yamil Melgar Anuncia Avances en la Rehabilitación del Malecón del río Coatán

0
12

* Se Instalaron 63 Nuevas Lámparas con el Objetivo de Mantener el Área Completamente Iluminada y Segura Para las Familias.

Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula informó los avances en la recuperación integral del malecón del río Coatán, un espacio público que durante más de cinco años permaneció sin iluminación y con presencia de grupos que impedían el uso seguro de la zona.
El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, anunció que como parte de los trabajos de rehabilitación, ya fueron instaladas 63 nuevas lámparas y se inició la reparación del resto del alumbrado, incluyendo las luminarias ubicadas a un costado de la pista, con el objetivo de mantener el área completamente iluminada y segura para las familias.

El mandatario municipal explicó que en este espacio se realizaron labores de seguridad, inteligencia y operativos coordinados, que permitieron retirar pandillas que utilizaban la zona, devolviendo así el malecón a los habitantes de Tapachula. Añadió que se reforzaron los recorridos preventivos y se seguirá manteniendo presencia en el área para garantizar su recuperación definitiva.
Melgar Bravo destacó que esta intervención es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, encabezada por Juan Carlos Gallegos; la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, dirigida por Manuel Alejandro Lluch García; y la Secretaría de Protección Civil Municipal, a cargo de Luis Demetrio Martínez.
“Estamos recuperando un espacio que es de todos. El malecón vuelve a tener luz, seguridad y vida. Este esfuerzo en unidad demuestra que Tapachula está avanzando, con voluntad y con resultados visibles”, señaló el Presidente Municipal.
Melgar Bravo afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer el rescate de espacios públicos, mejorar la infraestructura urbana y construir un Tapachula limpio y seguro, en beneficio de las familias y de la convivencia comunitaria.
El Ayuntamiento continuará informando sobre las siguientes etapas de rehabilitación, mantenimiento y reforzamiento de la seguridad en la zona. Boletín Oficial

Yamil Melgar Anuncia Avances en la Rehabilitación del Malecón del río Coatán
Artículo anterior
Advierte PC Estatal de Bajas Temperaturas en Zonas Serranas
Artículo siguiente
Conferencia de prensa en vivo. Lunes 24 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Jovenes Conmemoran el Día Nacional de la Prueba de VIH en #Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula 24 de noviembre 2025.- Este lunes por la mañana un grupo de 150 jóvenes realizaron la Caminata Juvenil 2025, en el marco...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta sentencia por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa

Al Instante staff - 0
-28 años de cárcel a Misael “N”, por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Ocozocoautla, Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas,...
Leer más

Con la Presencia de Eduardo Ramírez Finaliza Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez in Memoriam”

Ajedrez staff - 0
TABLAS: chessResultsList (1) LIBRE chessResultsList INFANTIL (2) chessResultsList JUVENIL (2) FOTOS ADENTRO: FOTO: CLAUSURA AJEDREZ 06 PIE DE FOTO: El gobernador Eduardo Ramírez y el C.P. Enrique Zamora Cruz. FOTO: CLAUSURA...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV