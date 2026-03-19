Juan Carlos Moreno Guillén participa en la toma de protesta de Mi Vida en Muletas

En un ambiente emotivo y significativo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo Estatal de la asociación civil Mi Vida en Muletas.

En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo la labor comprometida de esta organización en favor de quienes enfrentan retos de movilidad.

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Por su parte, el presidente del Consejo Directivo, Roberto René Pinto Rojas, brindó su mensaje lleno de solidaridad y esperanza, donde dedicó unas palabras para reconocer al Poder Judicial y al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, destacando que, desde la justicia humanista, se ha trabajado y avanzado de manera significativa en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Chiapas.

En este evento participaron: en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; el secretario del Humanismo en el Estado, Francisco Chacón Sánchez; además estuvieron presentes la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Edna Maritza Morales Bautista; las diputadas Luz María Castillo Moreno y Getsemaní Moreno Martínez; así como demás autoridades estatales y representantes de agrupaciones de personas con discapacidad.