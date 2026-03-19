viernes, marzo 20, 2026
spot_img
InicioAl InstanteTres presuntos narcomenudistas detenidos en Tuxtla Gutiérrez
Al InstanteRojas

Tres presuntos narcomenudistas detenidos en Tuxtla Gutiérrez

0
38

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal, detuvieron a tres presuntos responsables del delito contra la salud, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Durante patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia Terán, elementos de la fuerza interinstitucional aplicaron control preventivo de detención a José “N”, Víctor “N” y Eduardo “N”, a quienes les aseguraron 30 bolsitas de plástico con las características de la droga denominada metanfetamina (Cristal) y un vehículo marca Nissan tipo Sentra de color gris y placas de circulación del estado de Chiapas.

Cabe destacar, que los presuntos responsables al parecer se encuentran relacionados con la probable comisión del delito de robo con violencia cometido en la colonia Terán.

Los detenidos junto a los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

Artículo anterior
Eduardo Ramírez impulsa la prosperidad de Chanal con programas alimentarios y obras sociales
Artículo siguiente
Juan Carlos Moreno Guillén participa en la toma de protesta de Mi Vida en Muletas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Juan Carlos Moreno Guillén participa en la toma de protesta de Mi Vida en Muletas

Al Instante staff - 0
En un ambiente emotivo y significativo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, tomó protesta a las...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa la prosperidad de Chanal con programas alimentarios y obras sociales

Al Instante staff - 0
• Tras años de olvido, se realizan acciones para el bienestar de este municipio • Encabezó el arranque de los Programas Alimentarios del Gobierno del Estado...
Leer más

Reconoce Patronato de la Expo Feria Tapachula compromiso de la SSP para garantizar la seguridad de la población local y visitantes

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de marzo de 2026.- El presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula, Luis Emilio Barrios Solano, reconoció el compromiso...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV