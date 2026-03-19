Tres presuntos narcomenudistas detenidos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal, detuvieron a tres presuntos responsables del delito contra la salud, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

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Durante patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia Terán, elementos de la fuerza interinstitucional aplicaron control preventivo de detención a José “N”, Víctor “N” y Eduardo “N”, a quienes les aseguraron 30 bolsitas de plástico con las características de la droga denominada metanfetamina (Cristal) y un vehículo marca Nissan tipo Sentra de color gris y placas de circulación del estado de Chiapas.

Cabe destacar, que los presuntos responsables al parecer se encuentran relacionados con la probable comisión del delito de robo con violencia cometido en la colonia Terán.

Los detenidos junto a los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.