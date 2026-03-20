Migrantes Convocan a “Viacrucis” en Tapachula

*Promueven Amparos Ante Falta de Atención de COMAR e INM.

Tapachula, Chiapas 19 de Marzo del 2026.– En un contexto marcado por la incertidumbre migratoria, integrantes del Centro de Dignificación Humana A.C. anunciaron la realización de un viacrucis migrante como una forma de expresar, desde la fe y la resistencia, las dificultades que enfrentan miles de personas en tránsito por la frontera sur.

Luis García Villagrán, representante de la organización, informó que esta actividad se llevará a cabo los días 28, 29 y 1 de abril, partiendo del Parque Bicentenario hacia el Parque San Agustín, con la intención de recrear la pasión de Cristo como símbolo del sufrimiento que viven quienes han dejado sus países en busca de mejores condiciones de vida.

La convocatoria está dirigida principalmente a migrantes en situación vulnerable, muchos de ellos en condición de calle o sin acceso a atención institucional. El objetivo, señaló, es sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que enfrentan y promover una visión más humana del fenómeno migratorio.

“Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales que buscamos oportunidades”, expresó, al tiempo de invitar a la ciudadanía, así como a representantes de la Iglesia Católica, a acompañar esta manifestación que combina fe, denuncia social y visibilización.

De manera paralela, la organización ha iniciado acciones legales para brindar respaldo a personas deportadas, destacando la interposición de amparos federales en favor de migrantes que, aseguran, fueron retornados de manera irregular y actualmente permanecen en un limbo jurídico.

Hasta el momento, se han promovido recursos legales para más de 50 personas, con la meta de ampliar esta cifra en los próximos días, con el fin de que un juez federal ordene a las autoridades migratorias atender sus casos conforme a la ley.

Entre las principales demandas, se encuentra la aplicación del artículo 52 de la Ley de Migración, que contempla la posibilidad de otorgar visas por razones humanitarias, permitiendo a los migrantes transitar legalmente por el país.

El llamado es claro: generar conciencia, abrir espacios de diálogo y avanzar hacia una política migratoria más justa, donde la dignidad humana sea el eje central en la atención de quienes, por necesidad, han emprendido el camino lejos de su hogar. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.