Advierte PC Estatal de Bajas Temperaturas en Zonas Serranas

* Debido a la Temporada de los Frentes Fríos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre del 2025.- La temporada de lluvias terminó oficialmente, sin embargo ya inició la temporada de los frentes fríos, en donde las comunidades más afectadas son las que se encuentran en las zonas serranas, por lo que es importante estar atentos a los avisos de Protección Civil.

Lo anterior fue dado a conocer por el Delegado de PC Estatal en la región Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, quien explicó que la población también debe de evitar encender fogatas o anafres al interior de sus domicilios, lo cual les puede generar afectaciones a la salud.

El funcionario comentó que hay que estar pendientes de los avisos meteorológicos de las autoridades.

“Ahorita en el sistema de alerta temprana, estamos en color celeste, que nos dice que vamos a tener lluvias ligeras de 5 a 25 mm. Ahorita no tenemos un frente frío en estos momentos, pero puede bajar uno en cualquier momento. Hay que estar atento a los alertamientos de Protección Civil”, comentó.

Expuso que el descenso de las temperaturas se empieza a resentir en las comunidades enclavadas en la zona serrana, y en esta zona son las ubicadas en la parte alta de los municipios de Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez.

De igual forma, dio a conocer que regularmente cuando inicia la temporada de los frentes fríos, también se pueden generar lluvias muy ligeras

Lo importante es estar atentos al aviso de las autoridades, dijo, y siempre cuidar la salud, estar bien abrigados, y evitar encender anafres o fogatas al interior de los domicilios porque se pueden generar una intoxicación. EL ORBE/ JC