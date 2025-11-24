lunes, noviembre 24, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAdvierte PC Estatal de Bajas Temperaturas en Zonas Serranas
Local

Advierte PC Estatal de Bajas Temperaturas en Zonas Serranas

0
13

* Debido a la Temporada de los Frentes Fríos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre del 2025.- La temporada de lluvias terminó oficialmente, sin embargo ya inició la temporada de los frentes fríos, en donde las comunidades más afectadas son las que se encuentran en las zonas serranas, por lo que es importante estar atentos a los avisos de Protección Civil.
Lo anterior fue dado a conocer por el Delegado de PC Estatal en la región Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, quien explicó que la población también debe de evitar encender fogatas o anafres al interior de sus domicilios, lo cual les puede generar afectaciones a la salud.
El funcionario comentó que hay que estar pendientes de los avisos meteorológicos de las autoridades.
“Ahorita en el sistema de alerta temprana, estamos en color celeste, que nos dice que vamos a tener lluvias ligeras de 5 a 25 mm. Ahorita no tenemos un frente frío en estos momentos, pero puede bajar uno en cualquier momento. Hay que estar atento a los alertamientos de Protección Civil”, comentó.
Expuso que el descenso de las temperaturas se empieza a resentir en las comunidades enclavadas en la zona serrana, y en esta zona son las ubicadas en la parte alta de los municipios de Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez.
De igual forma, dio a conocer que regularmente cuando inicia la temporada de los frentes fríos, también se pueden generar lluvias muy ligeras
Lo importante es estar atentos al aviso de las autoridades, dijo, y siempre cuidar la salud, estar bien abrigados, y evitar encender anafres o fogatas al interior de los domicilios porque se pueden generar una intoxicación. EL ORBE/ JC

Advierte PC Estatal de Bajas Temperaturas en Zonas Serranas
Artículo anterior
Aperturan al Menos 15 Tiendas Chinas en el Primer Cuadro de Tapachula
Artículo siguiente
Yamil Melgar Anuncia Avances en la Rehabilitación del Malecón del río Coatán
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Jovenes Conmemoran el Día Nacional de la Prueba de VIH en #Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula 24 de noviembre 2025.- Este lunes por la mañana un grupo de 150 jóvenes realizaron la Caminata Juvenil 2025, en el marco...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta sentencia por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa

Al Instante staff - 0
-28 años de cárcel a Misael “N”, por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Ocozocoautla, Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas,...
Leer más

Con la Presencia de Eduardo Ramírez Finaliza Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez in Memoriam”

Ajedrez staff - 0
TABLAS: chessResultsList (1) LIBRE chessResultsList INFANTIL (2) chessResultsList JUVENIL (2) FOTOS ADENTRO: FOTO: CLAUSURA AJEDREZ 06 PIE DE FOTO: El gobernador Eduardo Ramírez y el C.P. Enrique Zamora Cruz. FOTO: CLAUSURA...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV