lunes, noviembre 24, 2025
Aperturan al Menos 15 Tiendas Chinas en el Primer Cuadro de Tapachula

* En el Transcurso del Último Año.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre de 2025.- La fisonomía del Centro de Tapachula ha experimentado un giro notable durante el último año con la apertura de, al menos, 15 tiendas de origen chino en el primer cuadro de la Ciudad.
Estos negocios, instalados principalmente en calles de alta afluencia como la 6ª Norte y 1ª Poniente, así como en la 4ª y 6ª Norte, han sustituido a comercios tradicionales y ofrecen un catálogo amplio de artículos a precios accesibles, lo que ha incrementado su afluencia de clientes.
Valentín Cinco de la Cruz, presidente de la Asociación “Descendientes del Dragón” en Chiapas, explicó que el crecimiento de estos negocios coincide con el flujo migratorio procedente de países centroamericanos, factor que ha favorecido la expansión de comerciantes chinos en la región.
Recordó que además de estas nuevas tiendas, la comunidad china mantiene presencia en centros comerciales como Galerías Tapachula y Plaza Alaia, donde dijo, han logrado acceder a locales con rentas elevadas gracias a su capacidad de inversión.
Subrayó que los empresarios cuentan con capital suficiente para establecer comercios de gran tamaño en zonas estratégicas, lo que ha permitido su rápida consolidación.
Añadió que uno de los elementos que más atrae a los consumidores es el modelo de autoservicio, conocido como “comprar sin hablar”, que agiliza el proceso de adquisición de productos y reduce la interacción directa, favoreciendo una experiencia de compra práctica y rápida.
No obstante, el crecimiento acelerado de estas tiendas ha generado inquietudes entre comerciantes locales.
Aunque algunos consideran que representan competencia directa, Cinco afirmó que estos negocios aportan una derrama económica significativa, generan empleos para habitantes de Tapachula y también para personas migrantes, lo cual apuntó beneficia a la economía regional.
La presencia creciente de comercios de origen chino no solo modifica la oferta comercial del centro de Tapachula, sino que forma parte de una tendencia nacional marcada por la expansión de la inversión asiática en distintas zonas del país.
Este fenómeno, destacó fortalece los vínculos históricos entre la comunidad china y la Ciudad.
El representante aseguró que los negocios operados por empresarios chinos cumplen con las regulaciones municipales y contribuyen al pago de impuestos, integrándose plenamente a la actividad económica local. EL ORBE/Nelson Bautista

