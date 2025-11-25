martes, noviembre 25, 2025
Comerciantes en la Plaza de la Tecnología Cierran sus Puertas por Constantes Robos

*Solicitan Vigilancia de las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre de 2025.- Los dueños y empleados de negocios ubicados en la plaza de la tecnología, en el Centro de Tapachula, cerraron sus puertas este lunes para protestar debido a una presunta ola de robos y asaltos en sus comercios, por lo que están pidiendo el apoyo de las autoridades.
La suspensión de actividades inicio al filo de las 10:00 de la mañana, asegurando que casi a diario son blanco fácil de delincuentes, quienes se meten a sus locales para robarles.

Aseguran que son comercios legalmente establecidos, que cumple con el pago de impuestos, arrendamiento, salarios y todas sus obligaciones fiscales, por lo que están pidiendo una mayor presencia policiaca.
De igual forma han denunciado a ladrones que operan en esta zona de la Ciudad, en donde algunos han sido detenidos, pero a los pocos días ya andan de nueva cuenta robando, por lo que sospechan que existe complicidad con algunas autoridades.
Los inconformes no quisieron dar sus identidades, argumentando que temen por su integridad física. Pero para este 25 de noviembre se espera que regresen a sus actividades normales. EL ORBE/ Mesa de Redacción

EL ORBE AL MOMENTO:

Bienvenida a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Palacio Nacional

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Bienvenida Oficial de la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezada por la Presidenta Constitucional...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Martes 25 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Ajedrecistas Brillan en el Torneo “Don Juan Zamora Velázquez, Esthela Cruz Pineda Viuda de Zamora” in Memoriam 2025

Ajedrez staff - 0
Del 21 al 23 de noviembre, el Salón “HC” del Hotel Cabildo´s se convirtió en el punto de reunión para grandes ajedrecistas, quienes demostraron...
Leer más
