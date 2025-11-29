sábado, noviembre 29, 2025
Descarga de Drenaje Contamina Gravemente el Río Tiplillo

*Afecta a más de 200 Familias.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre de 2025.- Una severa emergencia sanitaria se ha desatado en la colonia Granjas del Paraíso, donde un drenaje que desemboca directamente en el río Tiplillo mantiene en alerta a más de 200 familias.
La continua descarga de aguas negras ha transformado el afluente en un foco de infección que pone en riesgo la salud de toda la comunidad.
Los habitantes denuncian que la situación se ha vuelto insostenible. La calidad del agua se ha deteriorado visiblemente y el olor pestilente invade las viviendas cercanas, afectando especialmente a niños y adultos mayores.
Olivia “N”, vecina del área, manifestó su preocupación ante las posibles enfermedades.

“Estamos pasando un horrible problema, un drenaje está desembocando al río y estamos preocupados por los niños y las enfermedades que pueden ocasionar. La gente de escasos recursos se enferma y hay que llevarlos al médico y todo”, afirmó.
En el punto de descarga, el cambio de color del agua confirma la gravedad del problema. De acuerdo con los colonos, el tubo fue instalado hace cerca de dos años durante la construcción de una obra de pavimentación, pero la situación se ha agravado en las últimas semanas tras el fin de las lluvias.
Marbella Reyes, residente de la colonia, explicó el problema:“es que hay un tubo donde desemboca el agua de drenaje. Hace aproximadamente dos años lo pusieron cuando hicieron la carretera. Durante la lluvia no se sentía el fétido olor, pero ahora que ya pararon las lluvias, nos dimos cuenta de que es agua de drenaje y que poco a poco ha ido empeorando.
“La contaminación ya afecta a la Escuela Primaria ‘Plutarco Elías Calles’, así como a diversos negocios de comida que enfrentan la disminución de clientes debido al olor y la presencia de aguas negras”.
El impacto no se limita a Granjas del Paraíso. La corriente del Tiplillo arrastra los residuos hacia colonias como El Confeti y La Gravera, hasta llegar al río Coatán, profundizando la crisis ambiental en la zona. EL ORBE/Nelson Bautista

