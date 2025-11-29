Destacan Notarios Potencial de Fideicomiso para Impulsar Empleo y Desarrollo

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2025.- En el marco del foro Creer para Crecer, el notario yucateco Héctor Victoria Maldonado, vicepresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presentó una ponencia centrada en la importancia del fideicomiso como herramienta de crecimiento económico y certeza jurídica.

Dirigida a empresarios, estudiantes, notarios y abogados, la exposición busca -según explicó- “mostrar cómo el fideicomiso puede ser una valiosa herramienta para fomentar el empleo, generar mayores oportunidades, aprovechar la fuerza migratoria para impulsar las empresas y brindar seguridad jurídica”. Añadió que esta figura permite “alcanzar estos objetivos con instrumentos confiables y bien estructurados”.

Respecto al uso actual de los fideicomisos, Victoria Maldonado consideró que aún tienen un amplio potencial por explotar. “Estamos en el momento en el que hay que aprovecharlo, porque siendo una figura que tiene muchos años, se ha aprovechado poco”, señaló, al destacar la necesidad de promover su aplicación en distintos sectores económicos.

Sobre la percepción de obstáculos o burocracia para acceder a ellos, reconoció que “el fideicomiso es una herramienta que tiene ventajas y desventajas; entre otros, pues es el costo”.

Sin embargo, subrayó que este costo se justifica, ya que “genera mucha certidumbre para las partes que están en él”.

Consultado sobre lo que se requiere para acceder a estos instrumentos, fue claro: “Lo que importa es hablar con el notario, que el notario les dé una sugerencia de cómo aprovechar esta figura”. Aseguró que en Chiapas “hay muy buenos notarios” capaces de orientar profesionalmente a los interesados.

Finalmente, recomendó a quienes buscan conformar un fideicomiso que se acerquen al notariado, pues ello “les va a generar condiciones de certidumbre, de legalidad, de transparencia y, sobre todo, una opinión profesional de primera calidad”. EL ORBE/ JC