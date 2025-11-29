sábado, noviembre 29, 2025
Se Desploma 50% la Venta de Artesanías en Tapachula

*Por Encarecimiento de Insumos y Transporte.

Tapachula, Chiapas; 28 noviembre de 2025.- El sector artesanal de Tapachula atraviesa una de sus peores etapas debido al incremento en los costos de producción y la disminución sostenida de compradores. Así lo advirtió Estela Jacqueline Campos, artesana local, quien llamó a valorar el trabajo manual y a fortalecer el consumo interno.
Las ventas han caído hasta 50% en los últimos meses, dijo, afectación que coincide con el encarecimiento de materiales básicos.
Explicó que el ámbar, uno de los insumos más utilizados, registra aumentos de entre 30 y 40%, impulsados por el precio de la gasolina y el costo de traslado.

“Lo que antes compraba en 480 Pesos ahora está en 790”, detalló. Esta alza también impacta en pigmentos y otros materiales, reduciendo los márgenes de ganancia.
La artesana señaló que la ausencia de visitantes limita su capacidad de recuperación. La mayor parte de las ventas se concentra en el mercado local, lo que impide un flujo constante de clientes.
“Llegar al público es nuestro mayor reto. No contamos con turistas que adquieran nuestras piezas. Cuando arriban cruceros, las ventas aumentan, pero sucede muy pocas veces”, explicó.
A esta situación se suma la falta de espacios estables para comercializar sus productos. Por ello, el apoyo mensual de la Secretaría de Agronegocios que otorga un lugar para ofertar sus artesanías se ha vuelto fundamental, ante los elevados costos de renta.
La inseguridad también afecta sus actividades. Campos señaló que muchos artesanos han tenido que reducir sus horarios laborales para evitar riesgos.
“Antes trabajábamos hasta las 10 u 11 de la noche; ahora, por seguridad, solo hasta las 7 u 8”.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a visitar las exposiciones donde se ofrecen piezas elaboradas con materiales locales, con el objetivo de respaldar la economía de los productores artesanales. EL ORBE/ Nelson Bautista

