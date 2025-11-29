Empresarios Exigen Rescate del Palacio de los Zopilotes

Denuncian que el Inmueble se Encuentra en Completo Abandono

——-

No se ha Aprovechado el su Valor Estratégico y Potencial Utilidad, Afirman

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre de 2025.- Integrantes del sector empresarial del Paseo Peatonal de Tapachula hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para rehabilitar el inmueble conocido como “el Palacio de los Zopilotes”, edificio histórico que permanece abandonado, pese a su valor estratégico y su potencial utilidad.



Roberto Alejandro García Centeno, portavoz de los empresarios, recordó que hace varios trienios el edificio albergó consulados de distintos países centroamericanos, siendo los de Guatemala y El Salvador los últimos en ocuparlo.Hoy, el lugar enfrenta un deterioro notable tras permanecer sin uso ya varios años y que actualmente sólo alberga al Registro Civil No. 3.Reactivar el inmueble permitiría solucionar necesidades administrativas del gobierno local y, al mismo tiempo, reducir significativamente el gasto público, aseveró.“Podría ser una excelente opción para instalar oficinas que actualmente se encuentran en inmuebles rentados. Ahí podríamos concentrarlas y evitar pagos innecesarios de arrendamiento”, señaló.El representante empresarial advirtió que la falta de mantenimiento ha ocasionado daños en vidrios, puertas y equipos esenciales, como el elevador, lo que limita su funcionamiento.“Fue una buena inversión cuando se construyó, pero la falta de decisiones oportunas lo está dejando caer. Es fundamental rehabilitarlo y volverlo un espacio digno para quienes trabajen ahí”, afirmó.Los empresarios plantearon dos alternativas para garantizar el aprovechamiento del recinto, reubicar oficinas municipales, una vez remodelado, para eliminar gastos de renta,o arrendar el espacio a instituciones o empresas, generando ingresos para el municipio.Antes de tomar una decisión, recalcaron la necesidad de contar con una evaluación de Protección Civil que determine las condiciones reales de la estructura y las obras requeridas.Lamentó que la falta de asesoría adecuada haya permitido que diversas instalaciones públicas lleguen al deterioro.“Oficinas que se están cayendo, sin aire acondicionado, no son una carta de presentación. Lo que pedimos es que se le dé vida a este edificio y se utilice”, puntualizó. EL ORBE/Nelson Bautista