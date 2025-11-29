Ayuntamiento de Tapachula Realiza el 2º Pañatón: Un Kilómetro de Amor

DIF Municipal Recolecta Pañales Para Entregarlos a Grupos Vulnerables

——

Yamil Melgar Agradeció la Participación de Empresas, Instituciones y Organizaciones Civiles

En un acto que refleja el profundo espíritu de solidaridad y amor que caracteriza a las familias tapachultecas, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, encabezó el 2º Pañatón: Un kilómetro de amor, “Unidos para Servir”, una jornada que reunió a ciudadanía, instituciones y sectores productivos con el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan.



Durante su intervención, el Alcalde agradeció la participación de empresas, instituciones y organizaciones civiles que se sumaron a esta noble iniciativa convocada por el SDIF Municipal, subrayando que el Pañatón demuestra que cuando la sociedad y el gobierno trabajan de la mano, se construyen redes de apoyo más fuertes, humanas y capaces de transformar realidades.“Cada paquete donado representa un abrazo, una muestra de empatía y un recordatorio de que nadie está solo cuando la ciudad se une por amor, por solidaridad y por el deseo profundo de tender la mano a quienes más lo necesitan”, expresó.Por otra parte, la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, resaltó que, gracias al generoso apoyo de los tapachultecos, se logró recolectar una importante cantidad de pañales desechables para bebés, adultos mayores y personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad, superando la meta del año anterior.Destacando que dichos insumos contribuyen a mejorar su calidad de vida y a aliviar la economía de las familias que los cuidan día a día.El evento contó con la presencia del tercer regidor, Edi Alberto García Juárez; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; el director general del SDIF Tapachula, Carlos Omar Herrera Díaz de León; servidores públicos e invitados especiales, quienes acompañaron esta emotiva jornada en la que Tapachula demostró que la solidaridad es uno de sus valores más poderosos.Boletín Oficial