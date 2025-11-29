sábado, noviembre 29, 2025
Nacional Ernestina Godoy Asume Conducción Interina de la FGR
Nacional

Ernestina Godoy Asume Conducción Interina de la FGR

*Tras la Renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Ciudad de México;28 de Noviembre.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Rangel anunció que asumirá la conducción interina de la institución, luego de haber sido designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo que por ley la coloca como encargada del despacho.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Godoy informó primero que presentó su renuncia como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, puesto que ocupaba desde el 1º de diciembre de 2024 en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
«El día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor…», señaló. Agradeció a la mandataria por la confianza depositada en ella y por permitirle formar parte del proyecto de la Cuarta Transformación.
Godoy describió su paso por la Consejería Jurídica como «uno de los mayores retos y privilegios» de su trayectoria y afirmó que la transformación del país «no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo».
La ahora encargada de despacho de la FGR dijo sentirse orgullosa de los avances logrados durante esta etapa, y enfatizó que México continúa «con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos».
Posteriormente, informó que, derivado de su renuncia y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC). Dicha posición le otorga la responsabilidad constitucional de encabezar, de forma interina, la Fiscalía General de la República mientras el Senado desarrolla el proceso para nombrar a la nueva o nuevo Fiscal.
«Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia», afirmó.Sun

