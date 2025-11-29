Denuncian Nepotismo en el Ayuntamiento de Huixtla; Edil Nombra a su Hermano Secretario de Seguridad Pública

:

Sectores de la Sociedad Reprueban Este Hecho al Existir Posible Conflicto de Interés

——

La Inseguridad en Huixtla Sigue Siendo un Tema Pendiente en la Administración de Régulo Palomeque

——

Población Exige Intervención de Autoridades Estatales Para Investigar Esta y Otras Irregularidades

*EL CABILDO APROBÓ LA DESIGNACIÓN DE MARTÍN PALOMEQUE COMO TITULAR DE LA SSPM, A PROPUESTA DIRECTA DEL ALCALDE RÉGULO PALOMEQUE.

Huixtla, Chiapas 28 de Noviembre del 2025.– El reciente nombramiento de Martín Palomeque Sánchez como secretario de Seguridad Pública Municipal desató una oleada de críticas y cuestionamientos entre ciudadanos y actores políticos, luego de que regidores aprobaran su designación durante la sesión de cabildo este viernes 29 de Noviembre.



1 de 4

La polémica surge debido a que Martín Palomeque es hermano del actual presidente municipal, Régulo Palomeque, situación que podría configurar un caso de nepotismo de acuerdo con la legislación vigente.El cargo quedó vacante tras la renuncia del anterior director, Jali Minero, y desde entonces un elemento policial ocupaba la posición de manera provisional. Sin embargo, la decisión final del cabildo ha generado inquietud por el posible conflicto de interés al colocar un puesto clave de seguridad pública en manos de un familiar directo del alcalde.De acuerdo con el artículo 47, fracción XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas, se considera nepotismo cuando un servidor público interviene en la designación o promoción de familiares dentro de la misma administración. El Código de Ética de los Servidores Públicos también establece que debe evitarse cualquier situación que comprometa la imparcialidad del servicio público o favorezca a personas con vínculos familiares. La figura de Seguridad Pública, además, requiere independencia operativa y transparencia debido al impacto directo en la impartición de justicia municipal.Organizaciones civiles recuerdan que el nepotismo no solo se refiere a nombramientos directos realizados por un funcionario, sino también a decisiones avaladas dentro del órgano de gobierno cuando existe una relación de parentesco que pudiera influir en el proceso. En Huixtla, señalan, el hecho de que el nuevo secretario sea hermano del presidente municipal debió ser motivo suficiente para que el cabildo descartara su postulación y evitar vicios administrativos.Aun cuando el ayuntamiento argumente que la votación fue colegiada, expertos en administración pública enfatizan que la sola relación familiar coloca al gobierno local bajo sospecha y mina la confianza ciudadana. El área de Seguridad Pública —una de las más sensibles en cualquier municipio— exige perfiles técnicos, independencia y apego absoluto a la ley.El caso Palomeque vuelve a colocar a Huixtla en el foco de atención y abre el debate sobre la transparencia y la ética en el servicio público, mientras la ciudadanía espera una aclaración formal sobre si se evaluaron alternativas y si este nombramiento cumple con el marco legal que rige a los municipios de Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción