sábado, noviembre 29, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalTrump Habla con Maduro por Teléfono y Acuerdan Reunión
Internacional

Trump Habla con Maduro por Teléfono y Acuerdan Reunión

0
20

*Reporta el Medio The New York Times.

Ciudad de México; 28 de Noviembre.- El presidente de estadounidense, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el líder venezolano, y discutió una posible reunión entre ellos, reportó el medio The New York Times.
Según las fuentes, la conversación fue a finales de la semana e incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos en Estados Unidos. “No hay planes por el momento para tal reunión”, dijo una de las personas.
En la llamada participó el secretario de Estado, Marco Rubio, de acuerdo con las fuentes, y se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles.
Una portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios.
Mientras, siempre según las fuentes del Times, dos personas cercanas al gobierno venezolano confirmaron que se había producido una llamada directa entre ambos líderes y prefirieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.
En la noche del Día de Acción de Gracias, el jueves, Trump anunció que los esfuerzos para frenar al narcotráfico se trasladarían a operaciones terrestres. «En tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto», declaró a los periodistas en Mar-a-Lago.Sun

Trump Habla con Maduro por Teléfono y Acuerdan Reunión
Artículo anterior
Denuncian Nepotismo en el Ayuntamiento de Huixtla; Edil Nombra a su Hermano Secretario de Seguridad Pública
Artículo siguiente
Sismo de 5.8 Grados Richter Sacude a Chiapas y Guatemala
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Vivienda para el Bienestar. Playa del Carmen, Quintana Roo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Vivienda para el Bienestar, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de...
Leer más

En la Posada Navideña del Club Abejitas Tapachula

Al Instante staff - 0
Una tarde divertida pasaron los integrantes del club de voleibol Abejitas Tapachula, en la posada navideña que celebraron en el salón La Cabaña. Los...
Leer más

Yamil Melgar encabeza acciones de apoyo a grupos vulnerables en el 2º Pañatón

Al Instante staff - 0
En un acto que refleja el profundo espíritu de solidaridad y amor que caracteriza a las familias tapachultecas, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV