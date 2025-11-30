Impulsan Formación Integral de Jóvenes Agrónomos en Chiapas

* Estudiantes Trabajan en un Proyecto con Productores de Cacao.

Tapachula, Chiapas; 29 de Noviembre del 2025.- La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (BUACH) avanza en el fortalecimiento de la formación práctica de sus estudiantes mediante un proyecto de vinculación con productores locales en el Sistema Agroecoturístico La Lima.

De acuerdo con la docente Blanca Flor Solís Guzmán, este espacio funciona como un laboratorio vivo donde los jóvenes de la carrera de Ingeniero Agrónomo desarrollan competencias técnicas, científicas y sociales esenciales para su futuro profesional.

La actividad más reciente forma parte de la unidad de vinculación denominada Vinculación y Desarrollo Integral, mediante la cual los estudiantes trasladan los aprendizajes del aula directamente al campo. Aquí trabajan en la transformación de productos asociados al cultivo de cacao, así como en el aprovechamiento de plantas alimenticias no convencionales que los productores integran a sus sistemas agrícolas para generar valor agregado.

Esta experiencia, señala Solís Guzmán, permite comprender la importancia de innovar y diversificar la producción rural en favor de la economía local.

Aunque oficialmente participan 25 estudiantes, el proyecto ha logrado involucrar a jóvenes de distintos semestres, alcanzando alrededor de 80 alumnos que han asistido de manera directa o indirecta a las diversas actividades programadas. Entre ellas destacan la propagación de plantas ornamentales, el establecimiento de una “farmacia viviente” con especies medicinales y la creación de un huerto diversificado que promueve prácticas agroecológicas sostenibles.

La docente enfatiza que este modelo educativo no solo fortalece la formación académica, sino que también fomenta la sensibilidad social y el compromiso con los productores rurales, quienes comparten sus conocimientos tradicionales y abren sus espacios productivos para el aprendizaje colaborativo. La presencia de los jóvenes, además, impulsa el intercambio de ideas frescas, nuevas metodologías y soluciones innovadoras para los desafíos del campo.

Con estas acciones, la universidad reafirma su papel como institución que vincula la teoría con la práctica, y que apuesta por una educación agronómica orientada a la sostenibilidad, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del sector productivo regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros