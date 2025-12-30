Ataque Armado en Álvaro Obregón Moviliza a las Corporaciones Policiacas

*Hallan Vehículo Baleado

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre.- Un intenso despliegue de seguridad se registró la pasada noche del domingo 28 de diciembre en el Ejido Álvaro Obregón, luego de que ráfagas de armas de fuego alarmaran a los residentes de la zona.

Los hechos fueron reportados a los diversos números de emergencia, quienes de inmediato alertaron sobre detonaciones en la Calle Ferrocarril, justo pasando las vías del tren.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo arribaron al lugar para verificar el reporte, al inspeccionar el área, localizaron un vehículo particular de color blanco que presentaba al menos siete impactos de proyectil de arma de fuego.

Tras una revisión exhaustiva en los alrededores, las autoridades confirmaron que no se encontraron personas lesionadas ni víctimas mortales en el lugar.

De inmediato se solicitó la intervención de Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y del levantamiento de los casquillos percutidos,así como del aseguramiento de la unidad afectada para dar inicio con las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables, quienes lograron darse a la fuga antes del arribo de las patrullas.

Además de los tripulantes del vehículo rafagueado, la zona permaneció acordonada mientras se integraba la carpeta de investigación para determinar si se trató de una agresión directa o un enfrentamiento entre civiles armados. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda