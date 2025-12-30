martes, diciembre 30, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAtaque Armado en Álvaro Obregón Moviliza a las Corporaciones Policiacas
Local

Ataque Armado en Álvaro Obregón Moviliza a las Corporaciones Policiacas

0
7

*Hallan Vehículo Baleado

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre.- Un intenso despliegue de seguridad se registró la pasada noche del domingo 28 de diciembre en el Ejido Álvaro Obregón, luego de que ráfagas de armas de fuego alarmaran a los residentes de la zona.
Los hechos fueron reportados a los diversos números de emergencia, quienes de inmediato alertaron sobre detonaciones en la Calle Ferrocarril, justo pasando las vías del tren.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo arribaron al lugar para verificar el reporte, al inspeccionar el área, localizaron un vehículo particular de color blanco que presentaba al menos siete impactos de proyectil de arma de fuego.
Tras una revisión exhaustiva en los alrededores, las autoridades confirmaron que no se encontraron personas lesionadas ni víctimas mortales en el lugar.
De inmediato se solicitó la intervención de Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y del levantamiento de los casquillos percutidos,así como del aseguramiento de la unidad afectada para dar inicio con las diligencias correspondientes.
Hasta el cierre de esta edición, se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los responsables, quienes lograron darse a la fuga antes del arribo de las patrullas.
Además de los tripulantes del vehículo rafagueado, la zona permaneció acordonada mientras se integraba la carpeta de investigación para determinar si se trató de una agresión directa o un enfrentamiento entre civiles armados. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Ataque Armado en Álvaro Obregón Moviliza a las Corporaciones Policiacas
Artículo anterior
Reconoce ERA a Investigadoras e Investigadores de Chiapas por sus Aportaciones al Desarrollo
Artículo siguiente
Instalan en Tapachula el Nacimiento más Grande del Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Detiene SSP a personas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de...
Leer más

Una Velada Elegante Para Selene

Al Instante staff - 0
Con una elegante velada de temática White Party, Selene Raquel Cerna Hernández, celebró su 40 aniversario, acompañada de su esposo José Ángel Mesinas y...
Leer más

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.

Al Instante staff - 0
Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico. Las...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV