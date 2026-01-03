sábado, enero 3, 2026
Denuncian Despido Injustificado y Adeudos en Empresa de Seguridad

0
19

*Afectados Protestan de Manera Pacífica Frente a Oficinas de la Empresa.

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero de 2025.- Cerca de 70 trabajadores de seguridad privada de la empresa Ivacon S.A. de C.V., denunciaron despido injustificado y la retención de salarios y prestaciones de ley, luego de que la compañía perdiera la licitación del servicio en el Hospital General del IMSS “Nueva Frontera” No. 1.
Los afectados se manifestaron de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa, ubicadas sobre la Décima Sur, entre Central y Segunda Poniente, para exigir el pago de la quincena correspondiente del 16 al 31 de diciembre, así como la liquidación legal tras la conclusión del contrato.

Ezequiel Luis Arturo Gómez Rodríguez, portavoz del grupo, aseguró que el personal cumplió cabalmente con sus funciones hasta el último minuto del 31 de diciembre, incluyendo turnos en días festivos.
No obstante, afirmó que la empresa se negó a cubrir los salarios devengados y a otorgar la indemnización correspondiente, bajo el argumento del término de la relación contractual.
“Trabajamos hasta el final con la promesa de que recibiríamos nuestro pago, pero el dinero nunca llegó. Muchas familias pasaron las fiestas sin recursos”, expresó.
Los trabajadores también denunciaron presuntas irregularidades legales, al señalar que representantes de Ivacon intentan hacerlos firmar un documento en el que se promete el pago en un plazo de un mes, situación que advirtieron podría tratarse de una renuncia voluntaria encubierta, lo que implicaría la pérdida de derechos laborales y antigüedad.
De acuerdo con los manifestantes, la empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones, ya que la subrogadora principal, PSIV, habría liquidado en tiempo los pagos correspondientes, por lo que calificaron la retención de sueldos como una acción de mala fe.
Ante la falta de respuesta, los afectados anunciaron que presentarán una demanda colectiva ante el Centro de Conciliación y Arbitraje, con el objetivo de que se garantice el pago de salarios pendientes, días festivos laborados y la liquidación conforme a la ley.
“Necesitamos justicia para poder buscar otro empleo con dignidad. Sin nuestros pagos, no tenemos ni para el transporte”, concluyeron. EL ORBE/Nelson Bautista

