Ejército y Sector Salud Refuerzan Campaña de Vacunación en Chiapas

*Ante Brote de Sarampión.

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero del 2026.- Ante el incremento de casos de sarampión registrados en el Estado, autoridades de Salud han intensificado las acciones de prevención mediante campañas de vacunación, contando con el respaldo del Ejército Mexicano como parte de su labor social en favor de la comunidad.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la unidad médica de consulta externa, se ha sumado desde el inicio de la campaña al trabajo que realiza la Jurisdicción Sanitaria, apoyando directamente en la aplicación de vacunas y en el exhorto a la población para que acuda a inmunizarse. Esta colaboración ha permitido ampliar la cobertura y fortalecer la respuesta ante esta contingencia de salud pública.



De acuerdo con el personal de Enfermería que participa en estas jornadas, la respuesta de la población ha sido positiva, destacando un ambiente de respeto, cooperación y confianza hacia las instituciones. La presencia del Ejército ha sido bien recibida por la ciudadanía, que reconoce su participación no solo en situaciones de desastre natural, sino también en acciones preventivas de salud.Por su parte, el Sector Salud informó que la mayor demanda corresponde a la vacuna triple viral contra el sarampión, tanto en niños como en adultos, aunque también se están aplicando biológicos contra influenza, Covidy DPT. Tras darse a conocer los primeros reportes de casos, se registró una alta afluencia en los módulos de vacunación, alcanzando hasta 300 aplicaciones diarias en algunos puntos, cifra que actualmente se ha estabilizado conforme se habilitaron más sedes.En la ciudad operan alrededor de una veintena de módulos de vacunación, tanto de la Secretaría de Salud como del IMSS, lo que ha permitido distribuir mejor la atención. Las vacunas se aplican principalmente a niñas y niños a partir de un año de edad, así como a adolescentes y adultos hasta los 49 años, conforme a los lineamientos establecidos.Asimismo, se ha registrado la asistencia de población migrante, principalmente de origen cubano, venezolano, colombiano y centroamericano, quienes han acudido de manera voluntaria a vacunarse.Las autoridades reiteraron el llamado a la población a participar en estas campañas, subrayando que la vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger la salud colectiva. EL ORBE/ JC.