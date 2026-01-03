sábado, enero 3, 2026
Cumplen Autoridades Orden de Cateo en Tapachula Mediante Operativo Interinstitucional

Tapachula, Chiapas; 02 de enero de 2026.— La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal informó que la noche del miércoles 01 de enero de 2026 se llevó a cabo el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la 11ª Avenida Sur, entre 12ª y 16ª Calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre, como resultado de un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
El operativo inició a las 22:00 horas, con la participación de elementos del Grupo G.E.R.I. de la Policía Municipal, en coordinación con la Agencia de Investigación, Fiscalía del Ministerio Público, Guardia Estatal Preventiva, Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, Policía Municipal (Grupo Zafiro y K-9), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y al marco legal vigente.

Como resultado del cateo, que concluyó a las 23:30 horas, se logró la detención de tres personas del sexo masculino, identificadas como Alexander N, Fernando N y Erick N, así como el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas consistentes en 24 bolsitas de cocaína, 39 bolsitas de cristal, 16 bolsitas de marihuana, 14 bolsitas de piedra, además de un teléfono celular.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho, en estricto apego al debido proceso. Asimismo, se refrenda el compromiso de seguir construyendo un Tapachula Seguro. Boletín Oficial

