Puerto Chiapas Inició la Primera Temporada de Cruceros 2026

*Arriba el Crucero Island Princess.

Tapachula, Chiapas.- Con la llegada del crucero Island Princess, de la naviera Princess Cruises, Puerto Chiapas dio inicio a la primera temporada de cruceros 2026. La embarcación arribó con 3,015 personas a bordo, integradas por dos mil 127 pasajeros y 888 tripulantes, quienes durante su estancia tuvieron la oportunidad de conocer la diversidad cultural, natural y turística de la región del Soconusco.
Para garantizar una atención adecuada, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Chiapas, prestadores de servicios turísticos, tour operadores, cuerpos de seguridad y la comunidad portuaria, llevó a cabo una adecuada organización para la recepción del crucero.

Como parte de su visita, los pasajeros recorrieron diversos atractivos emblemáticos de la región, entre los que destacan la Zona Arqueológica de Izapa, Tuxtla Chico, la ciudad de Tapachula, la Finca Argovia y la planta bananera del municipio de Suchiate, experiencias que reflejan la riqueza histórica y productiva del Soconusco.
La bienvenida estuvo acompañada de expresiones culturales que resaltan la identidad chiapaneca, con la presentación de bailes folclóricos a cargo del municipio de Mapastepec, reafirmando la hospitalidad que distingue a Chiapas.
Para este año 2026, se prevé el arribo de 19 cruceros a Puerto Chiapas, lo que fortalece su posicionamiento como un puerto estratégico para el turismo de cruceros y contribuye al desarrollo económico y turístico del estado. Boletín Oficial

