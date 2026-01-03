Promueve IMSS Chiapas Fortalecimiento de la Salud Mental en los Derechohabientes

*Impulsa Zoé Robledo Línea de Orientación en Salud Mental.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas mantiene acciones para atender la salud mental de la población derechohabiente en el Primer Nivel de Atención, así como en hospitales generales, de subzona y en el Hospital General Regional de Especialidades “XIV de Septiembre”, con el objetivo de brindar atención oportuna a quienes atraviesan momentos de tristeza o desesperanza durante las fechas decembrinas.

Por instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, se puso en marcha a nivel nacional la Línea de Orientación Médica Telefónica 800-2222-668, opción 4, un canal diseñado para brindar apoyo emocional, orientación y acompañamiento a las personas que lo requieran.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, invitó a la población a mantenerse atenta a las señales de sufrimiento interno en familiares, amistades y compañeros de trabajo, y a ofrecer una escucha empática como una acción preventiva fundamental.

Señaló que la observación de cambios en el estado de ánimo y el acompañamiento oportuno pueden contribuir a prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad física o emocional de las personas.

En tanto, el psiquiatra del Hospital General Regional de Especialidades “XIV de Septiembre”, doctor Maximiliano Rincón Rojas, explicó que la atención a la salud mental requiere romper estigmas y propiciar espacios de diálogo que permitan expresar emociones sin miedo al juicio.

Indicó que escuchar sin juzgar y validar los sentimientos favorece que las personas se sientan acompañadas, lo que puede reducir el impacto del sufrimiento interno y facilitar la búsqueda de ayuda profesional.

Añadió que este tipo de sufrimiento puede afectar la vida cotidiana, por lo que es importante buscar atención psicológica o psiquiátrica no solo en situaciones de crisis, sino de manera preventiva durante todo el año.

El IMSS en Chiapas refrenda su compromiso con la promoción de la salud mental y el bienestar emocional de la población, e invitó a utilizar los servicios de orientación y atención disponibles como parte de una cultura de cuidado y prevención. Boletín Oficial