Escuelas de Soconusco Inician Programa de “Huertos Escolares»

Tapachula, Chiapas; 16 de Enero de 2026.- Delegación del Campo en Soconusco ha lanzado el programa «Huertos Escolares» en colaboración con instituciones educativas de la región. El objetivo es fomentar en niños, niñas y adolescentes la siembra y conservación de árboles frutales.

“La idea es promover la cultura de sembrar un árbol y que los niños vean el fruto de su esfuerzo», dice Eduardo Vázquez Méndez, delegado regional de la Secretaría del Campo. “Queremos que los niños de primaria siembren un árbol y lo cuiden hasta que cosechen sus frutos”.

El programa inició en la Escuela Primaria «Fundación» en Tapachula, con la siembra de árboles frutales como rambután, achachauru, limón persa, guanábana y coco.

“Es importante inculcar en los jóvenes la preservación y conservación del medio ambiente”, agrega Vázquez Méndez.

“Las maestras de la escuela están emocionadas con el proyecto. Es una actividad muy importante que viene dentro de nuestro programa analítico”, dice María Elena Torres Monzón, directora del nivel primaria. Los niños van a aprender sobre la importancia de sembrar árboles y cuidar el medio ambiente.

El programa «Huertos Escolares» se extenderá a otras escuelas de la región, y se espera que tenga un impacto positivo en la conservación del medio ambiente y la educación de los niños. EL ORBE/Nelson Bautista