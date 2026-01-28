Comerciantes de Tapachula Denuncian Aumento de Productos Chinos en la Región

——-

Mercancía de Dudosa Procedencia Invade Tianguis, Mercados y Negocios

Llaman a la Población a Consumir Productos Locales Para Mantener la Economía

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero del 2026.- El crecimiento acelerado de negocios que comercializan productos de origen chino en Tapachula, ha encendido la preocupación entre comerciantes locales, quienes advierten una competencia desigual que está provocando el cierre de pequeños establecimientos y el desplazamiento del producto mexicano.



Patricia De León, comerciante local, señaló que, si bien estos productos resultan accesibles para el consumidor, para los pequeños negocios representan una amenaza directa. “Un peluche que ellos venden en 300 pesos, nosotros tenemos que venderlo en 600. No hay forma de competir así. Están desapareciendo las tiendas pequeñas de regalos y artículos varios”, expresó.A esta situación se suma el alto costo de las rentas comerciales y habitacionales en la ciudad, factor que, de acuerdo con la comerciante, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para sostener un negocio. “Las rentas en Tapachula están sumamente elevadas, incluso más que en otras ciudades del país. Nosotros mismos estamos matando al comercio local con estos precios”, lamentó.De León atribuyó este encarecimiento, en parte, a la falta de control migratorio y a la alta demanda de vivienda por parte de extranjeros, lo que ha provocado un incremento generalizado en los precios. “Una casa que antes se rentaba en 2 mil pesos, hoy se ofrece hasta en 5 mil. Eso eleva los costos fijos y termina saliendo de las ganancias del negocio”, explicó.En los últimos cuatro años las rentas han aumentado hasta en un 100%, lo que, sumado a nuevas disposiciones fiscales del SAT, ha colocado al comercio local en una situación crítica, dijo.Finalmente, hizo un llamado a la conciencia ciudadana para priorizar el consumo de productos chiapanecos y mexicanos. “Primero se debe consumir lo local. Solo así podemos sostener la economía, el empleo y la identidad de nuestra ciudad”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción