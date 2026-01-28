SAT Presenta Calendario Para la Declaración Anual 2026

*Para Personas Morales.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero de 2026.- Con la finalidad de impulsar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y brindar certidumbre a las empresas de la región, la Administración Desconcentrada del SAT, Chiapas 2, dio a conocer el calendario oficial para la Declaración Anual 2026 de Personas Morales, así como un programa de regularización fiscal con importantes beneficios para este año.

Durante el anuncio, José Ángel Morales Menéndez, administrador desconcentrado de Recaudación, informó que el periodo para presentar la declaración anual inició el 1 de enero y concluirá el 31 de marzo de 2026.

No obstante, precisó que existen fechas límite diferenciadas de acuerdo con el régimen fiscal.



1 de 2

Personas Morales sin fines de lucro, hasta el 16 de febrero. Régimen General y RESICO del 1 de enero al 31 de marzo.Las autoridades destacaron que el sistema del Servicio de Administración Tributaria ya incorpora información precargada, como pagos provisionales, retenciones, CFDI de nómina y PTU, lo que permite reducir errores y facilitar el proceso de presentación.Para completar el trámite, las empresas deben contar con la firma vigente y acceso a banca electrónica, ya que el pago de contribuciones se refleja en un plazo aproximado de 48 horas.Uno de los anuncios más relevantes fue la puesta en marcha del Programa de Regularización Fiscal 2026, contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación.Este esquema otorga un descuento del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a contribuyentes con adeudos derivados de omisión de pagos.Asimismo, las sanciones por incumplimientos distintos al pago de impuestos podrán reducirse hasta en un 90%, lo que representa una oportunidad significativa para ponerse al corriente con el fisco.Por su parte, Edgar Santos Carballo, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente, subrayó que el SAT ofrece diversas herramientas de apoyo, como el Visor de Pagos Definitivos, el minisitio de la Declaración Anual y atención telefónica a través de MarcaSAT (55 627 22 728).Finalmente, las autoridades exhortaron a las empresas del sur de Chiapas a realizar su declaración con anticipación, evitando saturaciones de último momento y asegurando una situación fiscal ordenada y estable. EL ORBE/Nelson Bautista