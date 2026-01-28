Padres de Familia Exigen Reconstrucción Urgente de Sanitarios en COBACH de Suchiate

Suchiate, Chiapas; 27 de Enero de 2026.- Padres de familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), plantel 21 de Suchiate, denunciaron públicamente la falta de atención a una grave problemática sanitaria dentro del plantel, al exigir la reconstrucción inmediata de los baños escolares, los cuales se encuentran en condiciones críticas.

Los inconformes señalaron directamente a la directora del plantel, Adriana Guadalupe Mendoza L., a quien acusan de bloquear el inicio de la obra, aun cuando existen actas de asamblea debidamente firmadas y recursos económicos asignados para dicho fin.



De acuerdo con los padres, se han realizado al menos tres asambleas generales en las que se estableció como prioridad absoluta la rehabilitación de los sanitarios.No obstante, denuncian que la Dirección ha autorizado gastos en rubros que consideran secundarios, como la adquisición de equipos de sonido y aires acondicionados, relegando una necesidad básica que afecta a toda la comunidad estudiantil.Maricruz Escobar, madre de familia, calificó la situación como alarmante y atentatoria contra el derecho a la salud de los estudiantes.Aseguró que existen evidencias en video donde se observa que los sanitarios carecen de agua potable y son cerrados desde temprana hora por falta de suministro.“Después de las diez de la mañana ya no hay agua y los baños se clausuran. Son más de 840 jóvenes los que asisten a esta escuela; es inaceptable que sigan en estas condiciones”, expresó.En el mismo sentido, MadaÍ Tercero, también madre de familia, informó que el recurso destinado a la obra asciende aproximadamente a un millón de Pesos, e incluso ya se adquirió parte del material de construcción.Sin embargo, advirtió que dicho material podría deteriorarse ante la falta de avance en los trabajos.Los tutores afirmaron haber acudido a las oficinas de Bienestar, donde según relatan, se les confirmó que la Directora no tiene atribuciones para invalidar las decisiones tomadas en asamblea.A pesar de ello, denunciaron que la Directora continúa convocando a nuevas reuniones, lo que consideran una estrategia para retrasar la ejecución del proyecto.“Ya se tomó una decisión colectiva, ya hay documentos firmados y no se respetan. Primero se compraron bocinas y climas cuando la prioridad es clara, los baños”, manifestaron.Ante el conflicto interno entre el Comité de Padres y la Dirección del plantel, los inconformes hicieron un llamado urgente a la Dirección General del COBACH y a las autoridades estatales para que intervengan y garanticen el uso adecuado del presupuesto.De no obtener una respuesta inmediata podrían intensificar sus acciones, advirtieron, pues aseguran que no permitirán que el recurso destinado a mejorar las condiciones sanitarias del plantel se pierda o sea utilizado en gastos que no son prioritarios. EL ORBE/Nelson Bautista