Padres de Familia Exigen Reconstrucción Urgente de Sanitarios en COBACH de Suchiate

Suchiate, Chiapas; 27 de Enero de 2026.- Padres de familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), plantel 21 de Suchiate, denunciaron públicamente la falta de atención a una grave problemática sanitaria dentro del plantel, al exigir la reconstrucción inmediata de los baños escolares, los cuales se encuentran en condiciones críticas.
Los inconformes señalaron directamente a la directora del plantel, Adriana Guadalupe Mendoza L., a quien acusan de bloquear el inicio de la obra, aun cuando existen actas de asamblea debidamente firmadas y recursos económicos asignados para dicho fin.
No obstante, denuncian que la Dirección ha autorizado gastos en rubros que consideran secundarios, como la adquisición de equipos de sonido y aires acondicionados, relegando una necesidad básica que afecta a toda la comunidad estudiantil.
Maricruz Escobar, madre de familia, calificó la situación como alarmante y atentatoria contra el derecho a la salud de los estudiantes.
Aseguró que existen evidencias en video donde se observa que los sanitarios carecen de agua potable y son cerrados desde temprana hora por falta de suministro.
“Después de las diez de la mañana ya no hay agua y los baños se clausuran. Son más de 840 jóvenes los que asisten a esta escuela; es inaceptable que sigan en estas condiciones”, expresó.
En el mismo sentido, MadaÍ Tercero, también madre de familia, informó que el recurso destinado a la obra asciende aproximadamente a un millón de Pesos, e incluso ya se adquirió parte del material de construcción.
Sin embargo, advirtió que dicho material podría deteriorarse ante la falta de avance en los trabajos.
Los tutores afirmaron haber acudido a las oficinas de Bienestar, donde según relatan, se les confirmó que la Directora no tiene atribuciones para invalidar las decisiones tomadas en asamblea.
A pesar de ello, denunciaron que la Directora continúa convocando a nuevas reuniones, lo que consideran una estrategia para retrasar la ejecución del proyecto.
“Ya se tomó una decisión colectiva, ya hay documentos firmados y no se respetan. Primero se compraron bocinas y climas cuando la prioridad es clara, los baños”, manifestaron.
Ante el conflicto interno entre el Comité de Padres y la Dirección del plantel, los inconformes hicieron un llamado urgente a la Dirección General del COBACH y a las autoridades estatales para que intervengan y garanticen el uso adecuado del presupuesto.
De no obtener una respuesta inmediata podrían intensificar sus acciones, advirtieron, pues aseguran que no permitirán que el recurso destinado a mejorar las condiciones sanitarias del plantel se pierda o sea utilizado en gastos que no son prioritarios. EL ORBE/Nelson Bautista