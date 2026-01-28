Autoridades Federales Mantienen Vigilancia Permanente en el Soconusco

*Ante Riesgo de Incendios.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero de 2025.- Con el arranque de la temporada de estiaje, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) activó una alerta preventiva en la región del Soconusco ante el aumento de temperaturas y la continuidad de prácticas humanas que amenazan seriamente a los ecosistemas locales.

Aunque el escenario actual se mantiene estable, autoridades advierten que las quemas agrícolas mal controladas y la cacería furtiva, que suele implicar el uso de fuego para extraer fauna silvestre, representan el mayor riesgo para las áreas naturales protegidas.



1 de 1

Andrés Cabrera Trinidad, coordinador regional de incendios forestales de Conafor, señaló que estas acciones generan incendios que, aun cuando inician de forma localizada, pueden propagarse rápidamente y causar daños severos al entorno natural.La dependencia federal mantiene vigilancia permanente en cinco puntos críticos del Soconusco: Reserva de la Biósfera, La Encrucijada, la más vulnerable debido al uso de fuego para la captura ilegal de especies como la tortuga casquito y la iguana; Reserva de la Biósfera El Triunfo y Reserva del Volcán Tacaná. Área Natural Protegida Cabildo-Amatal, Gancho Murillo y Pico de Loro.“El uso del fuego para la caza es especialmente peligroso, porque pone en riesgo no solo la fauna, sino todo el equilibrio ecológico de estas zonas”, advirtió el funcionario.Luego de que en 2025 se registraran 23 incendios forestales con una afectación aproximada de 70 hectáreas, la meta para este año es reducir el impacto ambiental entre 15 y 20 por ciento.Para ello, Conafor trabaja de manera coordinada con Semarnat, Conanp, Protección Civil y brigadas comunitarias, además de fortalecer la capacitación del personal bajo los lineamientos de la NOM-015.Estas acciones ya se desarrollan en municipios como Villa Comaltitlán, Cacahoatán y Tuxtla Chico.Llamado a la corresponsabilidad social.Aunque los incendios del ciclo anterior dañaron principalmente vegetación de rápida regeneración, las autoridades insisten en no minimizar el riesgo.Por ello, además de la preparación técnica, se han intensificado las pláticas de concientización en ejidos y comunidades rurales.“Queremos que 2026 sea un parteaguas. Con trabajo conjunto y prevención, es posible proteger nuestros recursos naturales y reducir los incendios”, subrayó.Finalmente, Conafor exhortó a la población a evitar el uso del fuego durante días de calor extremo o fuertes vientos y a reportar de inmediato cualquier incendio o columna de humo a las autoridades dijo. EL ORBE/Nelson Bautista