Entrega ERA Apoyos Para Impulsar la Actividad Textil e Inaugura Comedor del Humanismo

El Gobernador Benefició con Máquina de Coser, Plancha de Vapor y Maniquí a Personas que Concluyeron su Capacitación

También Llevó a Cabo la Inauguración del Comedor del Humanismo en Colonia de Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de maquinaria y equipo para impulsar la actividad textil, acción que forma parte de las políticas del Gobierno de la Nueva ERA orientadas al fortalecimiento del bienestar social. En este contexto, destacó que su administración se rige por la filosofía del buen vivir y los principios del humanismo, que colocan a las personas en el centro de la atención pública.



Durante el acto, el mandatario anunció que las beneficiarias y los beneficiarios de estas herramientas para el autoempleo contarán con seguridad social, y precisó que la meta es incorporar a más de mil personas a este derecho laboral, lo que les permitirá acceder a servicios médicos públicos. Señaló que esta estrategia busca fortalecer el bienestar de las familias chiapanecas y brindar mayor certeza a quienes emprenden desde sus comunidades.“Chiapas debe avanzar por el camino de la prosperidad compartida, y esa es nuestra agenda. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr y de que, juntas y juntos, construiremos un mejor Tuxtla y un mejor Chiapas. Ahora que hemos recuperado la paz y la tranquilidad, el siguiente paso es el trabajo, es la prosperidad, y debemos compartirla con nuestras familias y con todo nuestro pueblo”, expresó.Más tarde, el Gobernador inauguró el Comedor del Humanismo en la colonia Linda Vista Shanká, donde puntualizó que este espacio tiene como finalidad brindar alimentación diaria y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan. “Hoy el humanismo es una realidad. Queremos que el pueblo tenga desarrollo y viva en paz, pero también queremos apoyar al prójimo y garantizarle lo más básico, como es la comida”, afirmó.El secretario del Humanismo, Paco Chacón, felicitó a las 184 personas que, tras concluir su capacitación en actividades textiles, recibieron kits consistentes en máquina de coser, plancha de vapor y maniquí, lo que les permitirá aplicar lo aprendido, tanto para el autoconsumo como para generar ingresos y fortalecer la economía familiar. Añadió que esta acción se suma a otros programas de alto impacto social, como los Comedores del Humanismo, y detalló que el inaugurado en la colonia Linda Vista Shanká ofrecerá alimentos calientes, de calidad y preparados con cuidado y compromiso social.La diputada local del Distrito II, María MandiolaTotoricaguena, señaló que la entrega de herramientas y maquinaria para la actividad textil impulsa el emprendimiento, mejora losingresos familiares y contribuye a preservar la identidad cultural. Al mismo tiempo, reconoció el talento y la creatividad existentes en Chiapas, y valoró el modelo de desarrollo humanista del gobierno de la Nueva ERA, que transforma las políticas públicas en oportunidades reales.Por su parte, la diputada local por el Distrito 13, Getsemaní Moreno Martínez, reconoció la visión del gobierno estatal al implementar proyectos que benefician directamente a las familias que más lo necesitan. En este sentido, exhortó a las y los integrantes del Comité del Humanismo de la colonia Linda Vista Shanká a vigilar que el comedor cumpla plenamente con su propósito social.La responsable de la Asistencia Operativa de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en el Estado, Berenice Molina Palacios, felicitó a quienes concluyeron su proceso de capacitación, al señalar que los conocimientos adquiridos amplían sus oportunidades de empleo y aportan a la transformación social. Indicó que cada persona capacitada representa una historia de superación y una oportunidad más para construir un Chiapas con mayor inclusión y bienestar.El párroco de la Iglesia de Santa Cruz y Virgen de Fátima, Rogelio Salinas, valoró el enfoque humanista del gobernador Eduardo Ramírez al atender las necesidades de la comunidad mediante la puesta en marcha de un comedor que garantice el acceso a una alimentación digna. Asimismo, invitó a las personas responsables de este espacio a brindar un servicio con amor y cordialidad, para fortalecer la convivencia comunitaria.En representación de las y los beneficiarios de la entrega de maquinaria y equipo para la actividad textil, Cristina del Carmen Enns Domínguez agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por las herramientas recibidas, las cuales, dijo, fortalecen sus conocimientos de costura y abren nuevas oportunidades al impulsar el emprendimiento, la autonomía y mejores condiciones de sustento para sus familias.Finalmente, en nombre de las y los habitantes de la colonia Linda Vista Shanká, María de los Ángeles Enríquez Reynosa agradeció al Gobernador por demostrar con hechos que el humanismo chiapaneco llega a la mesa de quienes más lo necesitan. Señaló que la Nueva ERA transforma vidas al llevar justicia social con calidad y eficiencia, y reconoció al párroco Rogelio Salinas por su labor como gestor del Comedor del Humanismo y enlace entre la comunidad y la voluntad del gobierno. Boletín Oficial