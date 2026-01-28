miércoles, enero 28, 2026
Caos, Insalubridad y Abuso de Poder Colapsan Villa Comaltitlán

*Comerciantes Exigen Intervención del Congreso

Villa Comaltitlán, Chiapas; 27 de Enero del 2026.- La falta de orden, el crecimiento descontrolado del comercio informal y la presunta protección de un Regidor Municipal, han detonado una crisis social, económica y sanitaria en Villa Comaltitlán, situación que ya escaló hasta el Congreso del Estado, ante la omisión de las autoridades locales.

Comerciantes establecidos, locatarios del Mercado “Santa Lucía”, transportistas de mototaxis y vecinos del Barrio Guadalupano, específicamente de la 2ª Avenida Sur Oriente entre Niños Héroes y 4ª Oriente Sur, denunciaron que el desbordamiento del ambulantaje ha convertido ya a esta zona en un punto de conflicto permanente, afectando gravemente el libre tránsito y la actividad económica formal.
Los inconformes señalaron que, pese a la reubicación de los vendedores que anteriormente ocupaban las vías del ferrocarril y a la construcción de un mercado destinado para ellos -obra ya concluida y entregada por la Marina-, los ambulantes se niegan a desalojar la vía pública, desacatando las disposiciones del Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Gerardo Pérez Gómez.
De acuerdo con las denuncias, el problema se agrava debido a la participación directa del regidor Juan Alberto García Espinoza, a quien acusan de encabezar y proteger a los vendedores informales, lucrando con la ilegalidad y permitiendo la venta de productos como pollo, en condiciones insalubres, pese a ser un servidor público obligado a hacer cumplir la ley.
La situación ha generado un severo caos vial que impide a los comercios establecidos realizar maniobras básicas como la carga y descarga de mercancías, provocando pérdidas económicas y afectaciones al transporte público y a los vecinos de la zona.
Además, los denunciantes alertaron sobre un grave riesgo sanitario, ya que los puestos ambulantes carecen de servicios básicos como agua potable y drenaje, por lo que los desechos son arrojados directamente en la vía pública, generando malos olores, acumulación de basura y proliferación de fauna nociva como ratas, moscas y cucarachas.
Ante este escenario, los afectados enviaron por segunda ocasión un oficio a la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, solicitando su intervención inmediata, así como la del Gobierno del Estado, para restablecer el orden, garantizar la legalidad y frenar lo que califican como un abuso de poder que mantiene a Villa Comaltitlán al borde del colapso. EL ORBE/ Mesa de Redacción

