EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Magisterio no se Rinde: la Lucha por Pensiones Dignas y Justicia Social Sigue Viva

Ernesto L. Quinteros

La movilización del magisterio de la Costa Grande en Tapachula el pasado lunes por la tarde, es la expresión viva de una lucha que lleva décadas acumulando agravios, promesas incumplidas y reformas que, lejos de dignificar la labor docente, han precarizado la vida de quienes sostienen la educación pública en México.

Fueron alrededor de 500 maestras y maestros, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales, quienes volvieron a ocupar las calles para recordar al Gobierno Federal que sus deudas con el magisterio siguen abiertas.

Las demandas son claras, legítimas y profundamente humanas: pensiones dignas, jubilaciones justas, servicios de salud funcionales y verdad y justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No se trata solo de números, de tablas actuariales o de tecnicismos administrativos. Se trata de la vejez de miles de trabajadores que hoy sobreviven con pensiones calculadas en UMAs, muy por debajo del salario que percibieron durante su vida laboral, producto de una reforma al ISSSTE impuesta, sin consenso y contra la voluntad del magisterio.

La insistencia del movimiento magisterial en exigir el retorno al cálculo de pensiones en salarios mínimos, la jubilación por años de servicio y un sistema solidario de pensiones colectivas no es una postura radical; es una exigencia de justicia social. Resulta paradójico que quienes dedicaron su vida a formar generaciones enfrenten hoy el abandono institucional, la incertidumbre económica y un sistema de salud colapsado.

El recorrido realizado en la clínica hospital del ISSSTE “Dr. Roberto Nettel Flores” en esta ciudad por parte del magisterio, también evidenció una realidad que los derechohabientes conocen bien: edificios nuevos que no funcionan, áreas cerradas, falta de personal médico, escasez de medicamentos y atención limitada.

La infraestructura sin contenido no cura, no atiende y no resuelve. Es un símbolo más de políticas públicas diseñadas para la simulación, no para garantizar derechos.

El magisterio ha sido claro: su lucha no es únicamente laboral, es social. Defender pensiones dignas es defender el derecho a una vejez sin pobreza; exigir servicios de salud eficientes es defender la vida; mantener viva la exigencia de justicia por Ayotzinapa es recordar que no puede haber democracia plena mientras persista la impunidad.

En ese sentido, la presencia de estudiantes y organizaciones sociales en la marcha confirma que el magisterio no camina solo y que su causa conecta con demandas más amplias de la sociedad.

A lo largo de los años, se ha intentado deslegitimar al movimiento magisterial acusándolo de obstinado o conflictivo. Sin embargo, lo que se observa en las calles es constancia, memoria y dignidad. Las y los maestros no protestan por capricho; protestan porque el diálogo ha sido insuficiente y las soluciones, inexistentes. Cada movilización es también un recordatorio de que las reformas estructurales no pueden sostenerse si se construyen sobre el sacrificio de los trabajadores.

La advertencia lanzada en el mitin del parque Miguel Hidalgo en Tapachula debe tomarse con seriedad: si no hay respuestas concretas, las acciones se intensificarán. No es una amenaza, es una consecuencia lógica de la cerrazón institucional. El magisterio ha demostrado que sabe resistir, organizarse y persistir, incluso frente al desgaste y la criminalización.

Hoy, el magisterio de la Costa Grande vuelve a dejar claro que no está dispuesto a renunciar a sus derechos ni a su historia de lucha. Mientras no haya pensiones dignas, salud garantizada y justicia verdadera, las calles seguirán siendo aula, tribuna y espacio de resistencia. Porque cuando el magisterio lucha, no solo defiende sus derechos: defiende el futuro de todos. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

